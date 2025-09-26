Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Notícias

Scoop ‘N Dough fecha loja original, no centro de Lisboa

A loja de gelados e doughnuts vegans vai fechar portas na Rua das Portas de Santo Antão a partir de 28 de Setembro.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Scoop n' Dough
Fotografia de Mariana Valle Lima
Publicidade

Estávamos em 2019 quando Darchite Kantelal, há quatro anos a trabalhar na receita perfeita para um gelado vegan, fez nascer a Scoop ‘N Dough na Rua das Portas de Santo Antão. Seis anos depois, o espaço na zona dos Restauradores – que também vendia doughnuts isentos de produtos de origem animal – fecha portas. “Nunca imaginámos que este projecto crescesse tanto a partir desta loja”, lê-se numa partilha feita pela marca no Instagram, onde anunciam o desejo de “um novo palco e uma vida renovada”.

A partir de domingo, 28 de de Setembro, se quiser comer um gelado ou um doughnut vegan da Scoop ‘N Dough terá de rumar à loja de Cascais (Rua Frederico Arouca, 298) ou ao 8 Marvila (Praça David Leandro da Silva, 8). Mas, atenção, o encerramento é apenas a preparação para “um salto ainda maior”. “Trata-se apenas de uma pausa: esperamos regressar ao centro de Lisboa em breve, renovados, prontos para surpreender e continuar a partilhar convosco a nossa missão.”

Scoop 'n Dough
©Duarte DragoScoop 'n Dough

Na calha está também a criação de um programa de franchise, discretamente anunciado no site da Scoop ‘N Dough, onde os interessados em fazer parte da expansão do negócio já se podem inscrever. “Na Scoop ‘N Dough, redefinimos o conceito de indulgência vegana com os nossos gelados e donuts artesanais e premiados, todos feitos com paixão e ingredientes de alta qualidade. (...) Agora, estamos a preparar-nos para partilhar a nossa receita de sucesso com empreendedores apaixonados.” 

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no FacebookInstagram Whatsapp

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.