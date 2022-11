Scoop‘n Dough leva os seus dónutes e gelados vegan para Cascais

Depois do sucesso da Scoop’n Dough nas Portas de Santo Antão, Restauradores, onde não faltam momentos concorridos, com fila à porta e tudo, a marca de dónutes e gelados vegan e artesanais dos irmãos Darchite e Jimite Kantelal dá-se agora a conhecer na Linha, mais concretamente em Cascais, com os clássicos de sempre.

"Temos muitos clientes desta zona que iam de propósito à loja dos Restauradores e recebíamos muitos pedidos para abrir em Cascais. Tivemos a oportunidade de abrir numa boa localização e decidimos arriscar”, diz Darchite num comunicado enviado à Time Out. "Acreditamos que é também muito positivo em termos de presença de marca, uma vez que ainda não existia ninguém no nosso segmento de mercado, ou seja, no ramo da alta pastelaria ou dos dónutes artesanais a proporcionar uma experiência. O nosso conceito pode definir-se como gourmet fun”, completa o responsável.

DR

Ao contrário do que acontece na loja de Lisboa, que tem apenas alguns lugares na esplanada, esta nova Scoop’n Dough, situada mesmo no centro da vila, conta com um pátio interior – um dos grandes desejos que Darchite e Jimite para esta abertura. A decoração é inspirada nos pátios marroquinos, mas também há elementos portugueses e indianos a enfeitar a sala.

Há algumas novidades pensadas para o futuro, mas por agora os irmãos Kantelal levam para Cascais os clássicos de Lisboa, como os dónutes raspberry & vanilla (4,90€) e o chocolate tart (4,90€), assim como as edições especiais com produtos sazonais, como o persimmon granola, com texturas de dióspiro, iogurte e granola (4,90€).

Nos gelados destacam-se sabores como o caramelo salgado ou o chocolate chip, que podem ser em copo, cone (1 bola 3,80€, 2 bolas 5,30€, 3 bolas 6,50€) ou em formato take-away (12€). A sandwich de gelado, um dónute recheado com gelado, e o dónute waffle, um dónute prensado com gelado, natas batidas e framboesas, também foram para Cascais.

+ O gin continua na berra? No Bar 1855 Gin Garden sim

+ De Évora, com amor: chef do Tua Madre assina a nova carta do Provincia