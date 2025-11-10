Uma canção para hoje: Foo Fighters confirmados no NOS Alive 2026

A banda de Dave Grohl junta-se a um cartaz que já conta com nomes como Nick Cave, Lorde, Florence + The Machine, Wolf Alice e Buraka Som Sistema.

Os Foo Fighters são a mais recente confirmação do NOS Alive. Depois de muitos rumores e especulação por todo o mundo, com vários teasers a serem lançados dos Estados Unidos a Itália, é agora confirmado que a banda de “My Hero” e “Best Of You” vai actuar no dia 10 de Julho no Passeio Marítimo de Algés.

A história dos Foo Fighters começa em 1994 em Seattle, quando o ex-baterista dos Nirvana, Dave Grohl, resolveu gravar as suas próprias canções após a morte de Kurt Cobain. O álbum homónimo do projecto despertou rapidamente interesse das editoras, levando Grohl a reunir membros para a sua nova banda: William Goldsmith, Nate Mendel e Pat Smear (também ex-Nirvana). Hoje, o alinhamento dos Foo Fighters mantém Grohl, Smear e Mendel, incluindo ainda Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin.

A última vez que o grupo esteve em Portugal foi precisamente no NOS Alive, em 2017. Era suposto a banda ter actuado norte-americana no Rock in Rio Lisboa poucos anos depois, no entanto, esse concerto foi cancelado devido à morte do baterista Taylor Hawkins. Agora, junta-se a um cartaz que já inclui nomes como Nick Cave, Lorde, Florence + The Machine, Wolf Alice ou Buraka Som Sistema.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

