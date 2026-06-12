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Lisboa

André Cruz
Ricardo Lopes | André Cruz

Festival Gastronómico do Solstício

  • Restaurantes
  • Altis Belém, Belém
Hugo Torres
Escrito por Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
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A Time Out diz

O Altis Belém vai abrir o Feitoria para uma festa gastronómica ao pôr-do-sol. André Cruz, o chef da casa, vai criar um menu especial com "vários chefs" convidados, resultado de uma mistura de ideias e influências. A ideia é partir da proposta do restaurante de Belém (estrela Michelin) e cruzá-la com a cozinha de cada um dos outros cozinheiros. A degustação, organizada nos eixos Horta, Mar e Fogo, decorre entre as 19.00 e as 22.00 do dia 20 de Junho, um sábado. Para acompanhar, conte com vinhos de pequenos produtores, além das opções clássicas de bar e o cocktail Paloma no terraço do Gastrobar 38°41'. O evento prolonga-se até à meia-noite, com música ao vivo a cargo do Conjunto Galante e DJ sets.

Detalhes

Website Evento
www.altishotels.com/altis-belem-spa/festival-gastronomico-solsticio/
Endereço
Altis Belém
Doca do Bom Sucesso
Lisboa
1400-038
Preço
75€
Horário
18.30-00.00

Datas e horários

Festival Gastronómico do SolstícioAltis Belém 18:30
75€
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