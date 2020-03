Assista aos desfiles do Portugal Fashion online e em directo

Tendo em conta a situação actual do país por causa do surto de Covid-19, a 46ª edição do Portugal Fashion vai acontecer à porta fechada. No entanto, vai poder ver quais são as propostas dos criadores portugueses para a próxima estação fria, online e em directo.

Os desfiles do primeiro dia acontecem na Alfândega do Porto. E as primeiras colecções a ser apresentadas foram as de Maria Meira e Unflower. Também as de 0.9 Virus, João Sousa, Carolina Sobral e Arieiv pisam hoje a passerelle. A partir das 20.00 pode contar com a criatividade de Susana Bettencourt, David Catalán e Maria Gambina.

Amanhã, as apresentações começam por volta das 16.30, com o desfile de Estelita Mendonça. Pé de Chumbo, Hugo Costa, Sophia Kah, Diogo Miranda e Luís Onofre também estão no alinhamento.

A Casa da Arquitectura vai receber os coordenados de Katty Xiomara para o primeiro desfile do último dia do evento. Logo no início da tarde, a moda volta à Alfândega, onde serão anunciados os vencedores do Concurso Bloom Powered by Sonae Fashion. Depois, há desfiles de MEAM, Shoes&Bags, Concreto, Alexandra Moura, Alves/Gonçalves e Miguel Vieira para acompanhar.

Pode assistir aos desfiles em directo, aqui em baixo, ou pode vê-los, depois, aqui.