Lontras regressaram ao rio Uíma, em Vila Nova de Gaia

Uma lontra foi vista a nadar no rio Uíma pela primeira vez em anos. Este regresso é um sinal do reequilíbrio dos ecossistemas, resultado da requalificação ambiental do rio.

No dia 27 de Janeiro, elementos da empresa municipal Águas de Gaia registaram em imagem a presença de uma lontra no rio Uíma, em Vila Nova de Gaia. Este regresso das lontras é o "resultado da recuperação do ecossistema e melhoria da qualidade da água do rio", anunciam em publicação nas redes sociais. É a primeira vez em anos que este mamífero é avistado neste curso de água.

O rio Uíma, afluente da margem esquerda do Douro, é o principal curso fluvial do concelho de Santa Maria da Feira, desaguando em Vila Nova de Gaia. Está a ser alvo de uma profunda requalificação ambiental, com intervenções que incluem a "recuperação da qualidade das massas de água, a protecção dos ecossistemas e a promoção da biodiversidade e da defesa contra cheias de pessoas e bens”, lê-se no site da Câmara de Gaia. Ao todo, são 35 quilómetros que nascem no lugar de Duas Igrejas, em Santa Maria da Feira, desaguando a jusante da barragem de Crestuma-Lever.



O regresso da lontra "é um sinal de recuperação das espécies, do reequilíbrio dos ecossistemas e de que a água do rio está despoluída", diz Miguel Lemos, presidente do concelho de administração da Águas de Gaia, em declarações à Lusa. Além deste mamífero, "tem-se observado um retomar das espécies, algumas até autóctones daquela zona – a maior parte peixes, mas também aves".

O responsável destacou a importância dos investimentos de Vila Nova de Gaia nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lever e de Crestuma, mas também a "colaboração entre Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia num projecto comum de reabilitação deste rio, de margens e de ecossistemas, tudo através de processos de engenharia natural". Os municípios estão "há cerca de três, quatro anos a trabalhar num projecto comum para transformar aquelas zonas em zonas de fruição pública", com trilhos, espaços e lazer e espaços para as famílias.

