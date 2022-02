Matosinhos: Obelisco da Memória restaurado e com nova iluminação

No dia 8 de Julho de 1832, foi na praia da Memória (então Pampelido) que se deu o desembarque das tropas liberais, acontecimento que ditou o início do fim do absolutismo em Portugal. Organizada a partir dos Açores, uma esquadra comandada por D. Pedro IV, com um exército de 7500 homens, desembarcou nesta praia, apanhando de surpresa o exército absolutista – uma vez que esperavam um ataque a Lisboa, a defesa do Norte tinha sido desguarnecida. Após o desembarque, o “exército libertador” seguiu para o Porto, onde entrou pacificamente a 9 de Julho e resistiu durante um ano no “Cerco do Porto”.

Para assinalar o local do desembarque, foi erguido um obelisco para perpetuar a memória deste acontecimento. Classificado como Monumento Nacional, o Obelisco da Memória foi construído em granito, com mais de 25 metros de altura. Inclui referências à data do desembarque e a famosa proclamação que D. Pedro IV fez aos soldados antes do desembarque.

© Câmara Municipal de Matosinhos

Integrado numa área dunar protegida, o obelisco já tinha sido restaurado em 2001, por iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, mas, "à semelhança de outros monumentos no concelho", tem sido "alvo de sucessivos actos de vandalismo", lê-se no site da autarquia. O monumento teve agora direito a uma nova limpeza e restauro, com a instalação de um novo sistema de iluminação.

Recorde-se que a localização do obelisco foi feita com base no testemunho de elementos do “exército libertador”, que estiveram presentes, ao lado da rainha D. Maria II, no lançamento da sua primeira pedra, a 1 de Dezembro de 1840. Contudo, seriam necessários 24 anos para se dar por concluído o obelisco, tendo sido proposta a sua classificação como monumento nacional em 1880.

