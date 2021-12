Natal em Avintes com feira do livro e actividades para crianças

O Largo do Palheirinho, em Avintes, vai receber uma feira do livro usado, um mercadinho de Natal e animação variada para os mais pequenos.

Natal no Largo do Palheirinho

O Largo do Palheirinho, na freguesia de Avintes, em Vila Nova de Gaia, já está vestido para o Natal. A programação da época inclui um mercadinho de Natal com produtos e iguarias locais, uma exposição de presépios, animação variada e uma feira do livro usado, que vai acontecer no dia 18 de Dezembro, das 10.00 às 18.00. Se continua à procura de presentes de Natal, ou se quiser descobrir novas leituras, tem aqui uma boa oportunidade.

Também no dia 18 de Dezembro, os mais pequenos podem participar num workshop de origami às 15.00 e assistir a um conto de Natal às 16.00. Ambas as actividades são promovidas pela Biblioteca Pública de Avintes e dinamizadas pela Ilha Mágica. No dia 19 de Dezembro acontece a Caminhada do Pai Natal, com partida às 15.00 na Pedra da Audiência (junto aos Bombeiros) e chegada às 16.30, no Largo do Palheirinho.

© Junta de Freguesia de Avintes Os mais pequenos podem visitar a Casa do Pai Natal

Os mais pequenos podem também fazer uma visita à Casa do Pai Natal, que está de portas abertas na Casa da Cultura, para conhecer os aposentos do velhinho de barbas brancas.

