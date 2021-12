Penafiel: Quintandona transforma-se numa aldeia mágica de Natal

A cerca de 30 minutos do Porto, há uma aldeia que por estes dias está transformada num pequeno refúgio natalício. Na freguesia de Lagares, no concelho de Penafiel, a aldeia rural preservada de Quintandona está integrada na Rota do Românico e conquista pelo charme das suas casas típicas, construídas em xisto, granito amarelo, ardósia e pedra de lousa, agora ainda mais belas.

© DR Natal na aldeia de Quintandona

A melhor altura para a visitar é ao final do dia ou pela noite dentro, para a ver iluminada e enfeitada com o espírito natalício. Este ano, Quintandona transformou-se, pela primeira vez, numa "Aldeia Natal". A comunidade local, com a CASAXINÉ e a Associação para o Desenvolvimento de Lagares, uniram-se para a vestir com luzes e decorações feitas a partir de materiais da natureza.

© DR Natal na aldeia de Quintandona

Aproveite para passear pelas ruas estreitas, com flores e luzes a enfeitar as janelas, para caminhar nos percursos pedestres, para visitar a capela, os canastros, o lavadouro público, o wine bar Casa da Viúva e o Centro Interpretativo de Quintandona, que está aberto de quarta a domingo, das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 17.00. Se quiser prolongar a sua estadia, pode ficar na Casa Valxisto.

© DR Natal na aldeia de Quintandona

