O Natal chegou a Matosinhos com espectáculos de som e luz

A magia do Natal já chegou ao concelho de Matosinhos. Ao todo, foram instaladas "mais de um milhão e 700 mil lâmpadas de tecnologia LED", como forma de "ajudar a dinamizar o comércio tradicional nesta época do ano", anuncia a Câmara Municipal. São mais de 18 quilómetros de luz, num total de 1048 peças de iluminação.

© Francisco Teixeira / Câmara Municipal de Matosinhos

A autarquia privilegiou a utilização de "materiais iluminativos de baixo consumo, aptos a reforçar e amplificar o efeito luminoso das lâmpadas, sem incremento da potência, numa solução amiga do ambiente". Além das ruas e de mais de 300 árvores naturais, estão decorados com luzes de Natal locais emblemáticos como os mercados municipais de Matosinhos e de Angeiras, as igrejas das freguesias, as zonas de maior concentração do comércio tradicional, as praças e jardins, e os principais pontos de entrada no município ou de ligação entre freguesias.

© Francisco Teixeira / Câmara Municipal de Matosinhos

Entre a Feira de Artesanato e o edifício dos Paços do Concelho, foi montada uma "inovadora estrutura de iluminação natalícia, dinâmica, que proporciona espectáculos de luz, cor e som, com milhares de pontos luminosos. As luzes são sincronizadas com o som, incluindo três telas gigantes de pixel LED, com variados efeitos visuais".

Pela primeira vez, poderá também assistir a espectáculos de som e luz em frente ao Museu da Memória de Matosinhos. Nessa área foi instalada uma árvore de Natal gigante, com cerca de 30 metros, que ao longo da noite se transforma, mudando de cor e de padrão, ao ritmo da música. Até 9 de Janeiro, estes espectáculos multimédia decorrem todos os dias pelas 17.30, 18.30, 19.30 e 21.30, acrescentando-se às sextas-feiras e sábados o horário das 22.30.

