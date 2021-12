Visitas nocturnas à Torre dos Clérigos estão de volta em Dezembro

Durante dez dias, vai poder subir a Torre dos Clérigos à noite e ver a cidade a brilhar com as luzes de Natal. Os bilhetes já estão à venda.

Dezembro é um mês especial nos Clérigos. Com as celebrações do Natal e do aniversário, há um programa especial recheado de concertos, visitas guiadas e exposições de presépios. A partir de 17 de Dezembro, estão também de regresso as subidas nocturnas à Torre dos Clérigos.

São 225 degraus até ao topo, mas lá em cima encontra um dos melhores miradouros do Porto, com uma vista a 360º. Durante dez dias de Dezembro, vai poder visitar a Torre em horário alargado e ver a cidade iluminada com as luzes de Natal, a mais de 75 metros de altura.

Fotografia: João Saramago Esta é uma das vistas que está à sua espera, quando subir à Torre dos Clérigos

Nos dias 17, 18, 19 e 26 de Dezembro, as visitas Clérigos by Night decorrem das 19.00 às 23.00. Nos dias 20, 23, 27, 28, 29 e 30 acontecem no horário das 19.00 às 21.00. A última entrada deverá acontecer sempre meia hora antes do encerramento.

Os bilhetes custam 5€ para adultos, mas são gratuitos para crianças com menos de dez anos. A compra/reserva de bilhetes já pode ser efectuada no site da Torre dos Clérigos.

