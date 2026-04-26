Coisas para fazer no Dia da Mãe em Lisboa (e arredores)

Lá em cima está o tiroliroliro e também está o Amoreiras 360° Panoramic View, mais precisamente a 174 metros de altura. Se gosta de ver Lisboa lá do alto, este talvez seja o sítio perfeito para o fazer. Ora vê o rio Tejo, ora a ponte, passando os olhos pelo Castelo ou pela Torre de Belém. Versatilidade de vista acima de tudo. O melhor? No próximo dia 3 de Maio, das 10.00 às 22.00, a entrada é gratuita para as mães e não é necessária inscrição prévia. Só têm de aparecer com os filhos e dirigir-se ao Balcão de Informações, no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac), e levantar o seu bilhete de acesso. A entrada é gratuita para crianças até aos 5 anos. Dos 6 até 16 anos e a partir dos 66 anos tem o valor de 3€. Dos 17 aos 65 anos o bilhete tem o valor de 5€.