Coisas para fazer no Dia da Mãe em Lisboa (e arredores)

É um “chic-nic musical”, como quem diz, um piquenique com banda sonora. Chama-se Um Domingo na Avenida e acontece pela primeira vez no Dia da Mãe, a 3 de Maio, no Parque Eduardo VII. A programação inclui dois concertos e dez pratos servidos por restaurantes da Avenida da Liberdade. Cada toalha (150€-300€) dá para dois adultos e duas crianças até aos 12 anos, com dez pratos e uma garrafa de vinho, mais acesso a concertos ao vivo. Os animais de estimação também são bem-vindos, desde que com trela.
Mãe só há uma – às vezes é a nossa mãe biológica, outra vezes a adoptiva, outras ainda é a tia, a avó, a madrasta ou até o pai. Mas para a nossa mãe, seja ela qual for, só queremos o melhor do mundo. Se já pensou em presentes e chegou à conclusão que a sua prefere experiências a bens materiais, esta lista é para si. As propostas para o Dia da Mãe, que este ano se assinala a 3 de Maio, vão desde ir ver as vistas até fazer uma escapadinha, passando por jantares com espectáculo e tratamentos de spa.
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