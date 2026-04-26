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Coisas para fazer no Dia da Mãe em Lisboa (e arredores)

Há mães e mães. Se a sua não se contenta com presentes, aproveite estes programas para o Dia da Mãe em Lisboa (e arredores).

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Mãe só há uma – às vezes é a nossa mãe biológica, outra vezes a adoptiva, outras ainda é a tia, a avó, a madrasta ou até o pai. Mas para a nossa mãe, seja ela qual for, só queremos o melhor do mundo. Se já pensou em presentes e chegou à conclusão que a sua prefere experiências a bens materiais, esta lista é para si. As propostas para o Dia da Mãe, que este ano se assinala a 3 de Maio, vão desde ir ver as vistas até fazer uma escapadinha, passando por jantares com espectáculo e tratamentos de spa.

Recomendado: 🎁 20 presentes para o Dia da Mãe

Coisas para fazer no Dia da Mãe em Lisboa

Ouvir música e comer ao ar livre

  • Coisas para fazer
  • São Sebastião
Ouvir música e comer ao ar livre
Ouvir música e comer ao ar livre
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É um “chic-nic musical”, como quem diz, um piquenique com banda sonora. Chama-se Um Domingo na Avenida e acontece pela primeira vez no Dia da Mãe, a 3 de Maio, no Parque Eduardo VII. A programação inclui dois concertos e dez pratos servidos por restaurantes da Avenida da Liberdade. Cada toalha (150€-300€) dá para dois adultos e duas crianças até aos 12 anos, com dez pratos e uma garrafa de vinho, mais acesso a concertos ao vivo. Os animais de estimação também são bem-vindos, desde que com trela.

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Abanar as ancas

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Abanar as ancas
Abanar as ancas
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Manjericos, sardinhas e música popular portuguesa. A tríade sagrada está de volta à cidade com o primeiro arraial do ano, o Arraial mais pequeno do mundo, que se realiza no próximo dia 3 de Maio, no Coreto da Aldeia do Calhariz Velho. A dar o pontapé inicial, a banda Tributo Popular promete animar a tarde, a partir das 17.00. Se nunca foi a um, prepara-se para ir abanar o esqueleto ao som de êxitos populares portugueses. Até ao final, haverá – como seria de esperar em qualquer arraial que se preze – muita cerveja, sardinhas, bifanas, couratos e algumas sandes.

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Ver a cidade lá do alto

  • Coisas para fazer
  • Campolide
Ver a cidade lá do alto
Ver a cidade lá do alto

Lá em cima está o tiroliroliro e também está o Amoreiras 360° Panoramic View, mais precisamente a 174 metros de altura. Se gosta de ver Lisboa lá do alto, este talvez seja o sítio perfeito para o fazer. Ora vê o rio Tejo, ora a ponte, passando os olhos pelo Castelo ou pela Torre de Belém. Versatilidade de vista acima de tudo. O melhor? No próximo dia 3 de Maio, das 10.00 às 22.00, a entrada é gratuita para as mães e não é necessária inscrição prévia. Só têm de aparecer com os filhos e dirigir-se ao Balcão de Informações, no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac), e levantar o seu bilhete de acesso. A entrada é gratuita para crianças até aos 5 anos. Dos 6 até 16 anos e a partir dos 66 anos tem o valor de 3€. Dos 17 aos 65 anos o bilhete tem o valor de 5€.

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Ter um brunch de rainha

  • Hotéis
  • São Sebastião
Ter um brunch de rainha
Ter um brunch de rainha
Fotografia: Arlndo Camacho

Em homenagem a todas as mães, o Sheraton Lisboa Hotel & Spa preparou um Mother’s Day Brunch, com opções variadas, que incluem desde pratos quentes a uma selecção de sobremesas. Haverá ainda uma oferta especial, que inclui um voucher de desconto para usufruir do spa do hotel, bem como produtos de maquilhagem da Essence e de hidratação da Oleoban. Além disso, para que as mães tenham descanso e os pequenos se divirtam, estará a funcionar o Sheratoon by Playbus, um espaço com insufláveis, uma piscina de bolas, cantinho de pinturas e Legos. A experiência – que decorre entre as 12.30 e as 15.00 – custa 48€, com 50% de desconto para crianças dos três aos 12 anos. As reservas são feitas online.

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Fazer uma love mark

  • Compras
  • Chiado
Fazer uma love mark
Fazer uma love mark
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A Mel Studio assinala o Dia da Mãe com uma campanha desenhada para ser vivida a duas. Entre 1 e 3 de Maio, na marcação de serviços de joalharia permanente, piercing ou tatuagens (love marks), a segunda pessoa beneficia de 20% de desconto – o pretexto ideal para uma experiência marcante entre mães e filhas. Durante estes dias, o estúdio terá um ambiente reforçado com serviço de snacks, garantindo um momento descontraído e memorável. A celebração marca ainda o lançamento de uma colecção exclusiva de joalharia dedicada à data, disponível em loja e online, acompanhada de uma oferta especial de uma pulseira em compras superiores a 30€. As marcações para os serviços podem ser feitas online.

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Tomar o pequeno-almoço em família

  • Americano
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Tomar o pequeno-almoço em família
Tomar o pequeno-almoço em família
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No Dia da Mãe, 3 de Maio, o Hard Rock Café organiza um pequeno-almoço buffet pensado para toda a família. A decorrer entre as 09.30 e as 12.00, o programa inclui ainda um workshop de pulseiras e colares para os miúdos, que têm oportunidade de criar peças únicas que depois podem oferecer às mães. O preço é de 18,95€ para adultos e 12,95€ para crianças entre os três e os dez anos – até aos dois, a entrada é gratuita. As reservas são feitas online.

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Correr para longe das responsabilidades

  • Desporto
  • Marvila
Correr para longe das responsabilidades
Correr para longe das responsabilidades
© VIC Properties

A 3 de Maio, o Parque Ribeirinho do Oriente recebe a 3.ª edição da Corrida da Mãe. O evento é uma merecida homenagem a todas as mulheres para quem correr dez quilómetros é, na verdade, pêra doce – afinal, qualquer desafio físico parece simples comparado com a tarefa exigente de ser mãe. O percurso desenrola-se pela Avenida Infante D. Henrique e o programa foi pensado para todos os ritmos e idades: além da prova principal, há também uma mini-corrida, uma caminhada e uma corrida dedicada a crianças até aos 12 anos, garantindo que toda a família pode participar. As inscrições fazem-se online e os preços variam entre os 4€ e os 20€. O ponto de encontro é na Rua Cintura do Porto, às 09.30.

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Visitar o Mosteiro de São Vicente de Fora

  • Atracções
  • São Vicente 
Visitar o Mosteiro de São Vicente de Fora
Visitar o Mosteiro de São Vicente de Fora
© Lydia Evans / Time Out

A Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora é um dos pontos obrigatórios na zona de Alfama, homenageando o padroeiro da cidade desde o remoto ano de 1173. No domingo, 3 de Maio, a entrada é gratuita para todos os residentes em Portugal e o menu brunch do Terracotta estará com 10% de desconto.

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Ir ao teatro

  • Lisboa
Ir ao teatro
Ir ao teatro
© Teatro Villaret Facebook

Da Broadway, adaptado de Sue Fabisch, Ricardo Neves-Neves traz um musical que junta três mães e uma grávida num baby shower, em que as quatro partilham as experiências, desafios e prazeres da maternidade. O espectáculo é protagonizado por Ana Cloe, Gabriela Barros, Raquel Tillo e Tânia Alves, que dão voz (e corpo) às angústias e vitórias que todas as mães reconhecem. É a sugestão ideal para quem quer fugir aos presentes convencionais e oferecer uma experiência cultural que celebra a vida real. Em cena até 3 de Maio, com sessões de quarta a sábado às 21.00 e domingo às 17.00. O bilhete custa 22€. Aproveite a última oportunidade antes do pano cair.

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Passear na natureza

  • Atracções
  • Zoológicos e aquários
  • Mafra/Ericeira
Passear na natureza
Passear na natureza
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Na Primavera, a floresta é o cenário perfeito para juntar a família e celebrar momentos especiais. Este ano, a Tapada Nacional de Mafra assinala o Dia da Mãe, que se celebra a 3 de Maio, com uma campanha especial que convida as famílias a abrandar o ritmo, explorar a natureza e criar memórias em conjunto. Há dois programas: caminhar na Tapada, com um conjunto de experiências mais livres e imersivas, incluindo um atelier de apicultura; e o passear na Tapada, com destaque para uma visita guiada em carro eléctrico durante 75 minutos. Na compra de, pelo menos, um bilhete de criança até aos 12 anos, oferece-se a entrada de um dos pais, seja mãe ou pai. Mas atenção, o desconto só está disponível na bilheteira da Tapada.

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Admirar outras mulheres

  • Coisas para fazer
  • São Sebastião
Admirar outras mulheres
Admirar outras mulheres
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A Biblioteca do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, tem patente ao público a exposição “Mulheres e Resistência – “Novas Cartas Portuguesas” e outras lutas”, cedida pelo Museu do Aljube Resistência e Liberdade. A proposta é relevar o contributo de tantas mulheres que, com origens e percursos diferentes, inventaram e concretizaram batalhas pelos seus direitos, pela justiça social e pela liberdade, desde os anos 30 até ao 25 de Abril. Todos estes processos destacam o papel insubstituível das mulheres ao longo dos 48 anos de resistência ao fascismo e a sua importância na conquista da liberdade no nosso país.

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Relaxar no spa

  • Hotéis
  • Sintra
Relaxar no spa
Relaxar no spa
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Em meia hora. Se tudo correr bem, não precisa de muito mais para chegar do centro de Lisboa ao Penha Longa Resort, em Sintra. E, no entanto, é como se tivesse chegado a um sítio bem mais longínquo. É um luxo, é verdade, mas pode ser o luxo de que precisa para quebrar a rotina, com a certeza de que dois dias por aqui sabem a bem mais do que isso. Além disso, o que não faltam são propostas para o Dia da Mãe, como um pequeno-almoço buffet no Penha Longa Mercatto, seguido de uma massagem relaxante de 50 minutos. Disponível de 1 a 31 de Maio, este programa (105€/pax) inclui ainda acesso ao Jardim Oriental do Spa, com jacuzzi e piscina de contraste. A marcação deve ser feita com 48 horas de antecedência por e-mail (spa.penhalonga@penhalonga.com).

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Aproveitar o escurinho do cinema

  • Filmes
  • Avenida da Liberdade
Aproveitar o escurinho do cinema
Aproveitar o escurinho do cinema
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O IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema está de regresso à cidade. A programação, que se estende até 10 de Maio e inclui actividades paralelas, distribui-se por várias salas, do Cinema São Jorge à Piscina Municipal da Penha de França. Se ainda não tem programa para o Dia da Mãe, aproveitar o escurinho do cinema é sempre um bom plano. E, se tiver de levar as crianças atreladas, também há sessões a pensar nelas, incluindo o novo Cinema de Colo, para bebés até aos três anos.

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Especial Dia da Mãe

Doze filmes para o Dia da Mãe

  • Filmes
Doze filmes para o Dia da Mãe
Doze filmes para o Dia da Mãe
Photograph: 20th Century Fox

Oferecer prendas à mãe pode ser uma tarefa difícil. Agora, fazer companhia à mãe e com ela ver um filme, isso, acrescenta sempre uns pontos. O filme pode ser só mais uma desculpa para reforçar os laços entre mães e filhos e há muito por onde escolher. Assim, fica aqui uma dúzia de pretextos.

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