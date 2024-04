Se a sua mãe adora uma escapadinha, este é o presente perfeito: a Caixa 2por1 Deluxe: 10 Grandes Hotéis de Portugal guarda 10 cartões de desconto em alojamentos com muita pinta de norte a sul. Cada um deles tem uma noite grátis na compra de outra.

Se a mãe for mais do estilo foodie, então as caixas 2por1 Deluxe de restaurantes – em Lisboa ou no Porto – é o melhor presente.

89,90€