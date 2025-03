Pé ante pé, descubra as melhores sapatarias em Lisboa

A loja é do início do século passado e a decoração parou no final dos anos 40. Um pequeno grupo de jovens investidores comprou a histórica Sapataria do Carmo ao neto do fundador e mantêm-na até hoje como um negócio familiar. Da emblemática loja no Largo do Carmo, a marca tem-se expandido nos últimos dez anos. Tem porta aberta na Rua do Carmo, um pouco mais abaixo e até já chegou ao Funchal. O calçado que aqui se vende continua a ser de fabrico nacional. Ao mesmo tempo que não perde de vista o clássicos para homem e mulher, também procura responder a uma nova geração de clientes com alguma modernidade. No Largo do Carmo, na porta ao lado, encontra a Shoes You, um ramo do negócio que explora o mercado dos sapatos por medida.