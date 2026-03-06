Sítios onde jogar snooker em Lisboa

Amigos, língua solta e ansiedade em doses cavalares. Ver um jogo pela TV tem os seus rituais, mas todos envolvem uma mesa ou pelo menos um balcão. Todos os adeptos de futebol sabem que um fim-de-semana é sempre melhor com bola, cerveja, tremoços e um ou outro naco de carne no pão. Bom, a verdade é que os dias de semana também. Como o que nos deve consumir é a vontade de vencer, que o nosso clube do coração seja campeão, ou que faça boa figura na Europa, damos-lhe uma lista de sítios para ver a bola. Aliás, os melhores sítios para ver a bola em Lisboa. Assim já pode gastar o seu tempo com o que importa: questionar as opções do treinador.