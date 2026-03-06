Fundado em 1989, na antiga mítica cervejaria Águia D’Ouro, é um dos mais antigos sports bar da cidade. Concebido à imagem dos famosos pubs ingleses, dificilmente encontrará melhores condições para jogar snooker e pool em Lisboa, com mesas equipadas com panos oficiais de competição e marcador electrónico (desde 13,95€/hora). Destaque ainda para as cervejas nacionais e internacionais, e para as televisões panorâmicas, para assistir a grandes espectáculos desportivos. Se precisar de mais razões, fique a saber que este bar é também uma associação desportiva de pleno direito, que não só compete nas provas oficiais da Federação Portuguesa de Bilhar como é o espaço de eleição das competições de pool organizadas pelo Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Há ainda uma escola de snooker.
Se não consegue ler um parágrafo até ao fim, talvez precise de umas aulas particulares de bilhar: a prática melhora a concentração, o cálculo mental, a coordenação de movimentos e a compreensão de leis elementares da Física. Embora o jogo só tenha surgido em Portugal no reinado de D. João V, em finais do século XVIII já tinha ultrapassado os limites da corte e dos salões da aristocracia lisboeta. Até o Ramalhete literário de Eça de Queirós desfrutava do “ruído surdo das carambolas”. Hoje em dia, continuam a existir muitos lugares onde jogar, com ou sem bolsas, com umas ou outras regras, mas sempre com entusiasmo. Aí vão seis sítios onde jogar snooker em Lisboa.
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