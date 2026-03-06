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Lisboa

Snooker Club
©DR
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Sítios onde jogar snooker em Lisboa

Não é só uma forma de socialização. Também ajuda a melhorar a concentração. Espreite estes sítios para jogar snooker em Lisboa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Se não consegue ler um parágrafo até ao fim, talvez precise de umas aulas particulares de bilhar: a prática melhora a concentração, o cálculo mental, a coordenação de movimentos e a compreensão de leis elementares da Física. Embora o jogo só tenha surgido em Portugal no reinado de D. João V, em finais do século XVIII já tinha ultrapassado os limites da corte e dos salões da aristocracia lisboeta. Até o Ramalhete literário de Eça de Queirós desfrutava do “ruído surdo das carambolas”. Hoje em dia, continuam a existir muitos lugares onde jogar, com ou sem bolsas, com umas ou outras regras, mas sempre com entusiasmo. Aí vão seis sítios onde jogar snooker em Lisboa.

Recomendado: Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer

Seis sítios onde jogar snooker em Lisboa

Snooker Club

  • Coisas para fazer
  • Avenida da Liberdade
Snooker Club
Snooker Club
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Fundado em 1989, na antiga mítica cervejaria Águia D’Ouro, é um dos mais antigos sports bar da cidade. Concebido à imagem dos famosos pubs ingleses, dificilmente encontrará melhores condições para jogar snooker e pool em Lisboa, com mesas equipadas com panos oficiais de competição e marcador electrónico (desde 13,95€/hora). Destaque ainda para as cervejas nacionais e internacionais, e para as televisões panorâmicas, para assistir a grandes espectáculos desportivos. Se precisar de mais razões, fique a saber que este bar é também uma associação desportiva de pleno direito, que não só compete nas provas oficiais da Federação Portuguesa de Bilhar como é o espaço de eleição das competições de pool organizadas pelo Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Há ainda uma escola de snooker.

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Academia de Bilhar de Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Academia de Bilhar de Lisboa
Academia de Bilhar de Lisboa
Academia de Bilhar de Lisboa

Nesta Academia de Bilhar, que tem uma equipa de carambola na 1.ª Divisão Distrital, a estrela é – adivinhou – a carambola, muito mais difícil que o snooker ou o pool, de acordo com os proprietários, que garantem que os melhores jogadores costumam ser estudantes universitários de engenharia ou economia, pois há muita geometria, física e matemática envolvida. Numa das paredes, até há um desenho com tabelas e números: é a explicação, nada fácil de compreender, de um sistema bola/efeito, que permite acertar com (alegada) precisão total. Para o aprender, nada melhor do que frequentar a escola. Também pode aparecer só para jogar por recreio.

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Magic Pool Bar

  • Cafés/bares
  • Grande Lisboa
Magic Pool Bar
Magic Pool Bar
©DR

Com seis mesas de pool de vários tipos (pool português, pool americano e bola 9, desde 7€/hora), neste salão – aberto todos os dias das 16.30 às 02.00 – também decorrem competições oficiais da Federação Portuguesa de Bilhar. Para o entreter nas pausas entre tacadas, há cocktails e especialidades, como as caipirinhas e morangoskas. Se os seus amigos é que dominam o pano verde, não se preocupe que também máquinas de dardos e SportTV. Às quintas-feiras e domingos, há quiz de cultura geral, habitualmente disputado entre 12 equipas, com até seis elementos cada.

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Zeitnot

  • Noite
  • Cafés/bares
  • Alvalade
Zeitnot
Zeitnot
©Rawpixel/ Unsplash

É uma sala de jogos que mais parece um clube secreto: entra-se por um insuspeito edifício de escritórios, na antiga zona industrial de Alvalade, sobe-se umas escadas e toca-se à campainha. Lá dentro encontramos a juventude de Alvalade agremiada à volta de mesas de snooker (9€/hora) ou a fumar cigarros durante uma partida de Scrabble (os jogos de tabuleiro implicam consumo no bar).

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Taste Invaders – Coliseu

  • Lisboa
Taste Invaders – Coliseu
Taste Invaders – Coliseu
Rita Chantre

Os hambúrgueres selados, em formato de nave espacial, são o cartão de visita do Taste Invaders original. Aqui também. Aliás, todo o menu é igual. Mas, embora a identidade da casa-mãe tenha sido transposta para esta localização, o espaço é muito maior e permite novidades de outro tipo. Com dois pisos à disposição, os sócios João Baptista e Nuno Mourão decidiram reservar o rés-do-chão para refeições e alargar o conceito no andar de cima, que funciona como uma espécie de sports bar e salão de jogos. Com um balcão de bebidas à disposição, snooker (12€/hora), máquina de flippers (1€), uma de setas (1€) e três televisões ligadas em canais de desporto, é em si mesmo um espaço de lazer no coração da cidade.

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O Purista

  • Saúde e beleza
  • Barbeiros
  • Chiado
O Purista
O Purista
DR

Apesar do ambiente de clube de cavalheiros, aqui entra toda a gente, fora os serões em que a casa fica composta e se junta um grupo à porta em amena cavaqueira. Às tantas, é difícil acreditar que O Purista é uma barbearia. Aliás, O Purista é muito mais – funciona como bar, onde grupos de amigos, candidatos a uma mudança de visual ou não, podem beber um copo e jogar snooker até às tantas. O melhor é que para jogar só tem de consumir, não paga extra. Mas atenção, só há uma mesa.

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Onde praticar ou assistir a outros desportos

Os melhores sítios para ver a bola em Lisboa

  • Coisas para fazer
Os melhores sítios para ver a bola em Lisboa
Os melhores sítios para ver a bola em Lisboa
Fotografia: Francisco Santos

Amigos, língua solta e ansiedade em doses cavalares. Ver um jogo pela TV tem os seus rituais, mas todos envolvem uma mesa ou pelo menos um balcão. Todos os adeptos de futebol sabem que um fim-de-semana é sempre melhor com bola, cerveja, tremoços e um ou outro naco de carne no pão. Bom, a verdade é que os dias de semana também. Como o que nos deve consumir é a vontade de vencer, que o nosso clube do coração seja campeão, ou que faça boa figura na Europa, damos-lhe uma lista de sítios para ver a bola. Aliás, os melhores sítios para ver a bola em Lisboa. Assim já pode gastar o seu tempo com o que importa: questionar as opções do treinador.

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Os melhores hotéis para jogar golfe

  • Hotéis
Os melhores hotéis para jogar golfe
Os melhores hotéis para jogar golfe
©DR

Há anos consecutivos que Portugal é eleito como o melhor destino de golfe e não é por acaso. A oferta é vasta. A menos de uma hora de Lisboa existem mais de 20 campos, muitos com golf resorts de luxo. O que significa que consegue o melhor dos dois mundos: dá umas tacadas e ainda descansa como deve ser e com boas vistas. Golfista profissional ou não, espreite os melhores hotéis para jogar golfe perto de Lisboa.

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Os melhores sítios para correr em Lisboa

  • Coisas para fazer
Os melhores sítios para correr em Lisboa
Os melhores sítios para correr em Lisboa
©Manuel Manso

Matas, parques e jardins ou zonas ribeirinhas. Em Lisboa, não faltam opções para se pôr a mexer – e, dependendo das horas, sem qualquer confusão, afinal a ideia é relaxar também. Basta escolher o cenário mais apelativo para começar, ou continuar, a correr na cidade. Saiba onde correr em Lisboa, com as melhores sugestões de circuitos para amadores ou profissionais do jogging e do running. Qual é que vai ser a sua desculpa agora para não ficar em forma? Decore as paragens que se seguem e salte do sofá.

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