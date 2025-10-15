Lisboa

Lisboa

Halloween 2025
DR
DR

Não tem disfarce de Halloween? Inspire-se nas personagens que marcam 2025

Dos sucessos do streaming à actualidade portuguesa, temos dez ideias para se disfarçar este Halloween.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
O Halloween está aí à porta, mas ainda há tempo para tratar de todos os preparativos: seja arranjar um disfarce verdadeiramente assustador ou vestir os mais pequenos a rigor. Mas se este ano quiser desafiar-se a um outro nível, talvez esteja na hora de escolher uma fantasia inspirada na realidade, ou pelo menos nas personagens que estão a marcar 2025. Dos filmes e séries que que estão a ser um sucesso nas plataformas de streaming aos protagonistas dos escândalos da vida real, abra o armário e construa um visual inspirado numa destas dez figuras incontornáveis de 2025.

Recomendado: As melhores lojas de disfarces em Lisboa

Disfarces para encomendar online para este Halloween

1. Wednesday

Wednesday
Wednesday
DR

Desde que a série da Netflix estreou, em 2022, que chegamos a esta altura do ano e é sempre quarta-feira. A adolescente mórbida e calculista voltou este ano para uma segunda temporada e está, obviamente, a contaminar as preferências de quem se disfaça para o Dia das Bruxas.

2. Bad Bunny

Bad Bunny
Bad Bunny
DR

Sabemos o que fez na Primavera passada – pôs os nervos à prova para conseguir comprar bilhetes para o concerto de um certo artista porto-riquenho, e com mais de um ano de antecedência. Entretanto, Bad Bunny continua nas bocas do mundo. Enquanto não vem a Lisboa, eternize daqueles visuais em que vale quase tudo (até combinar calções de corrida com gorros de pêlo).

3. Sister Hong

Sister Hong
Sister Hong
DR

Já tinha pensado nisto? É verdade – o homem chinês que se vestia de mulher e recebia jovens imberbes no seu quarto para encontros sexuais cumpre todos os requisitos de um bom disfarce de Halloween. Entre o hilariante e o assustador, é também fácil de replicar em casa. Uma saia comprida, gola alta, batom vermelho, peruca lisa e está pronto para a festa.

4. Frankenstein

Frankenstein
Frankenstein
DR

Há monstros que, volta e meia, voltam para nos assombrar. A criatura do doutor Frankenstein é uma delas. O filme de Guillermo del Toro chega à Netflix a 7 de Novemnbro, depois de uma curta passagem pelas salas de cinema de alguns países. Antecipe da estreia com uma produção caseira.

5. Anna Wintour

Anna Wintour
Anna Wintour
DR

Também é um monstro (ou será antes um diabo?), mas do mundo da moda. No ano em que meteu os papéis para a reforma e anunciou o fim do seu reinado como directora da Vogue, Anna Wintour está pronta para sair de cena. Quem sabe se não o faz montada numa vassoura.

6. Guerreiras do K-Pop

Guerreiras do K-Pop
Guerreiras do K-Pop
DR

A febre está no auge (achamos nós, mas quem sabe se não pode aumentar). Crianças, adolescentes e adultos funcionais trauteiam as cantigas deste trio de desenhos animados. Fora do ecrã e do streaming musical, as Guerreiras do K-Pop oferecem de bandeja um conjunto de visuais possíveis, ao alcance do comum mortal.

7. Anjos

Anjos
Anjos
DR

Não é certo que fique para a história, mas ficará certamente para o álbum de fotografias deste Halloween. Depois da sala de julgamento, os irmãos Rosado enfrentam outro teste, o da noite de Halloween.

8. Labubu

Labubu
Labubu
DR

Peludos e coloridos, os bonecos da Pop Mart tomaram de assalto malinhas em todo o mundo. Entretanto, a moda parece ter abrandado, momento ideal para ressuscitar estas criaturas sinistras. Dependendo do esmero do dirfarce, pode sair de casa vestido da Labubu ou da versão rasca e contrafeita – o Lafufu.

9. Belly (The Summer I Turned Pretty)

Belly (The Summer I Turned Pretty)
Belly (The Summer I Turned Pretty)
DR

Não há nada de assustador nesta série da Prime Video, a não ser a velocidade com que algumas pessoas devoraram as três temporadas. De estilo sóbrio e cândido, a protagonista Belly é a camuflagem ideal para quem quer andar por aí a fazer diabruras sem ser apanhado.

10. Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez
DR

Nada tema. Não é preciso acompanhar o orçamento milionário de Cristiano Ronaldo para sair à rua como uma apresentável Georgina na noite de 31 de Outubro. Nem mesmo para ostentar um possante anel de noivado. Viva o pechisbeque.

