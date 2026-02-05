Politiquê? Meia dúzia de livros sobre democracia para crianças

Política para Crianças
Todos os dias se fala de política. Afinal de contas, porque é que é assim tão importante? A política pode parecer coisa de adultos, mas também está pertinho das crianças: na escola, por exemplo. E influencia o dia-a-dia dos miúdos, desde os seus professores àquilo que comem na cantina, e até à matéria que aprendem nas aulas. Se ainda há dúvidas, é ler este livro, que ensina como se formam governos, a importância do voto e como a nossa participação na sociedade pode influenciar o futuro de todos.
De Mafalda Cordeiro e Rita Antunes. Booksmile. 72 pp. 16,45€