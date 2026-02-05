Politiquê? Meia dúzia de livros sobre democracia para crianças

Não é nada fácil explicar a alguém o que é um deputado e o que significa ter a responsabilidade de representar todo um país, mas este livro pode ajudar. Partindo da premissa que todos os deputados e todas as deputadas que vemos no Plenário já brincaram no recreio de uma escola, somos desafiados a pensar sobre as pessoas que hoje ocupam os lugares no Parlamento e como serão as de amanhã – e, mais importante, que coisas importantes poderíamos aproveitar para lhes dizer agora.

De Isabel Minhós Martins e Carolina Celas. Assembleia da República. 44 pp. 8€