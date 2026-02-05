Subscrever
Deputados do Futuro, Olá!
Politiquê? Meia dúzia de livros sobre democracia para crianças

Está na hora de explicar a democracia às crianças – e não tem de ser aborrecido. Sugerimos seis livros para ler em família.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Falar de política com crianças (e adultos) não tem de ser complicado nem aborrecido. Pelo contrário: pode começar em casa, à mesa ou na hora do conto, antes de ir dormir. Sugerimos seis livros que explicam, por miúdos, o que são direitos, deveres, eleições, liberdade, igualdade e participação. Todos ajudam a perceber porque é importante ouvir o outro, discordar com respeito e cuidar do bem comum. São leituras para crianças curiosas e adultos atentos, pensadas para ler em família, conversar depois e lembrar que a democracia não é abstracta: aprende-se, pratica-se e constrói-se todos os dias.

Livros sobre democracia para crianças

Política para Crianças

Política para crianças, de Rita Antunes e Mafalda Cordeiro

Todos os dias se fala de política. Afinal de contas, porque é que é assim tão importante? A política pode parecer coisa de adultos, mas também está pertinho das crianças: na escola, por exemplo. E influencia o dia-a-dia dos miúdos, desde os seus professores àquilo que comem na cantina, e até à matéria que aprendem nas aulas. Se ainda há dúvidas, é ler este livro, que ensina como se formam governos, a importância do voto e como a nossa participação na sociedade pode influenciar o futuro de todos.

De Mafalda Cordeiro e Rita Antunes. Booksmile. 72 pp. 16,45€

Deputados do Futuro, Olá!

Deputados do Futuro, Olá!, de Isabel Minhós Martins e Carolina Celas

Não é nada fácil explicar a alguém o que é um deputado e o que significa ter a responsabilidade de representar todo um país, mas este livro pode ajudar. Partindo da premissa que todos os deputados e todas as deputadas que vemos no Plenário já brincaram no recreio de uma escola, somos desafiados a pensar sobre as pessoas que hoje ocupam os lugares no Parlamento e como serão as de amanhã – e, mais importante, que coisas importantes poderíamos aproveitar para lhes dizer agora.

De Isabel Minhós Martins e Carolina Celas. Assembleia da República. 44 pp. 8€

Eleição dos Bichos

Eleição dos Bichos, de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Markum

Já todos ouvimos falar sobre eleições, mas será que as crianças aí de casa sabem como funciona? E, mais importante, para que servem? Neste álbum ilustrado, os animais da selva estão descontentes com o Leão – até porque descobriram que, ultrage, ele desviou água do rio para construir uma piscina privada – e decidem eleger um novo governante. Mas, afinal, como é que funciona isto da democracia?

De André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Markum. Nuvem de Letras. 56 pp. 12,50€ 

Inácia, a Galinha Sindicalista

Inácia, a Galinha Sindicalista, de Dora Santos Rosa e Felisbela Fonseca

O que surgiu primeiro: o sindicalismo ou a galinha? A pergunta é profunda e ligeiramente inquietante. Ligado à luta dos trabalhadores pela justiça e pela igualdade a que todos têm direito no exercício das suas profissões, o sindicalismo ocupa um lugar estrutural na construção da democracia. Este texto evoca precisamente as grandes batalhas e conquistas operárias dos séculos XIX e XX, mas fá-lo com penas e bico. A protagonista é Inácia, uma galinha que põe poucos ovos e vive sob a constante pressão do patrão.

De Dora Santos Rosa e Felisbela Fonseca. Tigre de Papel. 32 pp. 13,95€

E Se Fôssemos a Votos?

E Se Fôssemos a Votos?, de Luísa Ducla Soares e Rachel Caiano

Então, e agora, se fôssemos a votos? É a pergunta que se impõe. Podemos fazer como os protagonistas deste livro. Depois de descobrirem a importância deste instrumento e de como é fundamental para o bom funcionamento de uma sociedade democrática, decidem juntos replicar tudo aquilo que aprenderam na sua própria escola.

De Luísa Ducla Soares e Rachel Caiano. Assembleia da República. 44 pp. 8€

Mafalda A Presidente

Mafalda A Presidente, de Quino

Cansada da intolerância, de que o mundo esteja entregue à bicharada e de que não haja maneira de as pessoas se entenderem, a Mafalda dá o seu melhor na análise crítica da realidade política e social que a rodeia. É a democracia a funcionar, com uma franqueza desarmante e sempre com elevadas doses de humor. E Mafalda pode até não apresentar programas eleitorais, mas propõe algo ainda mais radical: um mundo mais justo, solidário e humano.

De Quino. Iguana. 128 pp. 15,15€

Para juntar à estante

