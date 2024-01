Todos os dias se fala de política. Em pleno clima pré-eleitoral, não se fala de outra coisa. Mas, afinal de contas, para que serve e porque é tão importante? Se Mafalda Cordeiro tivesse de resumir, diria que é a arte de tomar decisões e gerir conflitos. “A política está em todo o lado, tudo é política, e todos nós fazemos, mesmo sem dar por isso”, garante a autora, que se estreia na literatura infanto-juvenil com Política para Crianças, um guia ilustrado para a família inteira, que procura despertar os mais novos para a importância da participação e da defesa dos valores democráticos. “Quero ajudá-los a compreender o que é a cidadania participativa e como podem ter uma voz mais activa, para fazer vencer os seus direitos.” Sem descurar os deveres, claro.

Apaixonada pela escrita, Mafalda Cordeiro começou a dar vida às mais diversas personagens de ficção em séries, filmes e telenovelas. Mas é entre livros infantis que se sente mais feliz, seja a contá-los aos mais novos, a dinamizar oficinas de escrita criativa para crianças ou a escrevê-los, como aconteceu agora, a convite da editora Filipa Casqueiro. “Aceitei de imediato e adorei estudar, pesquisar e pensar este livro de uma maneira que os miúdos percebessem. Passou muito por aprender e depois desconstruir, através de uma linguagem acessível e com exemplos do dia-a-dia”, explica. “Quanto mais informados eles estiverem, melhor participam na vida em sociedade. Ainda não podem votar, mas já podem escolher o representante da turma ou o capitão da equipa de futebol.”

Editado pela Booksmile, Política para Crianças está organizado em oito grandes capítulos, que abordam as origens da política, a diferença entre Estado e Governo, a divisão de poderes, os diferentes regimes políticos, as eleições, os direitos universais e as liberdades fundamentais. Em todos, Mafalda procurou ser clara, concisa e rigorosa, sem nunca descurar um certo sentido de humor e, sobretudo, exemplos práticos. Por exemplo, na hora de tomar decisões, o treinador de basquetebol da escola pode querer ouvir a turma ou decidir sozinho, mas para que as decisões sejam respeitadas os alunos têm de lhe reconhecer autoridade. Se ficarem descontentes, podem sempre fazer alguma coisa em relação a isso – e isto também é fazer política, dar a nossa opinião e tentar forçar uma mudança.

© Rita Antunes Política Para Crianças, de Mafalda Cordeiro (texto) e Rita Antunes (ilustração). Booksmile. 72 pp. Para crianças entre os 6 e os 10 anos. 16,45€ (lançamento a 5 de Fevereiro)

“Quando explicamos às crianças, qualquer pessoa entende. Como é óbvio, foi preciso limar e afinar, porque para se escrever pouco tem de se começar por escrever mais. Foi o que fiz e, não existindo espaço para tudo, tentei ter o essencial e mostrar como a política não é só para os adultos nem está só ali em São Bento. Por isso é que é importante mostrar-lhes como é que a política tem interferência na sua vida e eles perceberem ‘ok, isto afinal tem a ver comigo’”, diz-nos a autora. “Por exemplo, a liberdade é conceito difícil, mas é fácil eles perceberem que escolherem a roupa que usam de manhã é um acto de liberdade, e que há famílias em que essa liberdade não existe, porque são os pais que escolhem ou porque as crianças andam numa escola que tem uma farda. As famílias são como os regimes políticos, não são todos iguais.”

A acompanhar os conteúdos, além de curiosidades, questões para reflectir e várias actividades para fazer em família ou na escola, com os professores, há muitas, mesmo muitas ilustrações de Rita Antunes. “Tentei dar um ar divertido a um tema que, à partida, poderá parecer aborrecido”, desvenda a ilustradora, que também assina o trabalho de design gráfico e paginação. “Foi muito gratificante, porque é de facto um assunto que também me interessa e tive muito tempo para o concretizar”, acrescenta, destacando a preocupação que teve em retratar diferentes tipos de diversidade. “Era fundamental, porque a política é sobre todos e para todos.”

Quem ainda está céptico em relação a isto da política para crianças, e quem não está mas quer saber mais, poderá juntar-se à Mafalda e à Rita no lançamento do livro. Marcado para 4 de Fevereiro, às 11.30, na Fnac da Avenida de Roma, o evento será seguido de uma oficina de escrita criativa e ilustração. “É preciso pensar e reflectir, porque a sociedade não foi sempre assim, como é hoje”, avisa Mafalda, que já está a preparar também oficinas em torno dos 50 anos do 25 de Abril. “Quanto mais informados estivermos sobre como aqui chegámos, melhor preparamos o futuro, e o que queremos é um futuro bom para todos.”

Política para Crianças, de Mafalda Cordeiro (texto) e Rita Antunes (ilustração). 72 pp. 16,45€ (lançamento a 5 de Fevereiro) | Lançamento-oficina: 4 Fev, Dom 11.30, na Fnac Avenida de Roma. Entrada livre

