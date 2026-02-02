Livros de fantasia para fãs de heróis improváveis e criaturas várias

Asas de Fogo
A partir dos 9 anos
Da autora bestseller do The New York Times Tui T. Sutherland, esta série de fantasia juvenil leva-nos até um mundo dominado por dragões de diferentes tribos e onde uma guerra , que dura já há várias gerações, devasta reinos. A única esperança reside numa antiga profecia que anuncia cinco dragonetes destinados a pôr um fim à devastação. A saga começa com Asas de Fogo – A profecia dos dragonetes, onde os leitores conhecem os cinco jovens dragões criados à margem do mundo para cumprirem a profecia. Mas à medida que descobrem a verdade sobre o que esperam deles, percebem que o destino pode ser moldado pelas suas próprias escolhas.