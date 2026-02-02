Livros de fantasia para fãs de heróis improváveis e criaturas várias

A partir dos 7 anos

Talvez esteja mais familiarizado com o filme de 2008 ou a mais recente adaptação televisiva, que se estreou em Abril na plataforma de streaming americana Roku (depois de a Disney+ abandonar o projecto), mas as aventuras dos irmãos Spiderwick continuam a fazer sucesso entre os mais novos. Com texto de Holly Black e ilustrações de Tony DiTerlizzi, As Crónicas de Spiderwick acompanham as experiências muito estranhas que Simon, Jared e Mallory começam a ter quando se mudam para a decrépita mansão da tia-avó Lucinda. É lá que descobrem que há um mundo alternativo, repleto de seres mágicos e tenebrosos (como duendes, diabretes e anões) e de aventuras arrepiantes. Em Portugal, estão publicados cinco volumes, em duas edições diferentes, ambas pela Presença. É para começar por O Livro Fantástico.