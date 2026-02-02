Subscrever
Fantasia infantil
Livros de fantasia para fãs de heróis improváveis e criaturas várias

Nada nos excita tanto a imaginação como viajar para universos fantásticos sem sair do lugar. Sugerimos oito séries de fantasia para crianças e pré-adolescentes.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Bruxas e feiticeiros, guardiões selvagens e dragões bebés, heróis improvavéis e unicórnios ferozes, dons especiais e mistérios perigosos. O que não falta nestas séries literárias. para crianças e jovens são universos fantásticos, capazes de fazer pequenos leitores perder a noção do tempo. De autores nacionais ou internacionais, com um ou mais livros já editados em Portugal, temos oito sugestões de séries literárias de fantasia para crianças e pré-adolescentes – não, não incluímos o Harry Potter nem As Crónicas de Nárnia (vá, tente pensar fora da caixa). É desta que deixa de ter de os obrigar a ler.

Livros de fantasia para jovens leitores

Asas de Fogo

Asas de Fogo, de Tui T. Sutherland

A partir dos 9 anos

Da autora bestseller do The New York Times Tui T. Sutherland, esta série de fantasia juvenil leva-nos até um mundo dominado por dragões de diferentes tribos e onde uma guerra , que dura já há várias gerações, devasta reinos. A única esperança reside numa antiga profecia que anuncia cinco dragonetes destinados a pôr um fim à devastação. A saga começa com Asas de Fogo – A profecia dos dragonetes, onde os leitores conhecem os cinco jovens dragões criados à margem do mundo para cumprirem a profecia. Mas à medida que descobrem a verdade sobre o que esperam deles, percebem que o destino pode ser moldado pelas suas próprias escolhas.

Hilda

Hilda, de Luke Pearson e Stephen Davies

A partir dos 9 anos

Depois das novelas gráficas de Luke Pearson, já adaptadas a série de animação (disponível na Netflix), Stephen Davies oferece-nos em prosa a história da aventureira Hilda, uma miúda de cabelos azuis que, com a sua raposa Twig, viaja da sua casa, num vasto deserto mágico cheio de elfos e gigantes, para a agitada cidade de Trolberg, onde encontra novos amigos e criaturas misteriosas. Hilda e as Pessoas Escondidas é o título do primeiro volume. Já há mais dois publicados.

Bruxa Matilde

DR

A partir dos 7 anos

“É uma verdade universal que nenhuma menina de dez anos suporta ouvir a palavra «não».” A pequena bruxa Matilde Pato-Fusco não é excepção, e as suas aventuras na grande cidade de Torres Altas, para onde foi viver com a sua tia Miranda, parecem nunca ter fim. Já há quatro volumes, todos escritos e ilustrados pela portuguesa Patrícia Furtado. No primeiro, Matilde e a Cidade das Portas Mágicas, a protagonista, uma menina de dez anos que vive numa terra distante com os seus pais e o furaleão Fred, até ir viver para a cidade grande com a sua tia, uma bruxa das grandes, e estudar numa escola supostamente normal.

Os Guardiões Selvagens

Os Guardiões Selvagens
Os Guardiões Selvagens
Os Guardiões Selvagens, de Liz Flanagan

A partir dos 9 anos

No primeiro volume desta colecção, nomeada para vários prémios e vencedora do prémio Stockton para Melhor Livro do Ano em 2023, Liz Flanagan conta-nos a história de Rowan, que, quando a guerra ameaça a cidade, se muda com a mãe para a Floresta Negra, para junto de um avô que nem sabia que tinha. Aí, onde tudo é novo, Rowan parte à descoberta e acaba a salvar um dragão bebé e a descobrir que o seu avô é um guardião selvagem. Ambientada num universo fantástico, com uma mensagem pacifista e ecológica, Os Guardiões Selvagens – A Floresta Negra explora temas como a protecção dos animais, a defesa do ambiente e a harmonia entre todos os seres vivos. Já há mais três volumes publicados.

Colégio do Templo

Colégio do Templo, de Nuno Bernardo

A partir dos 12 anos

Do produtor e realizador de televisão e cinema Nuno Bernardo, mais conhecido pela sua popular colecção Diário de Sofia, que também chegou ao pequeno ecrã, esta colecção já conta com seis livros (o primeiro é o Colégio do Templo – O Corvo). A protagonista é Sara, uma jovem de 15 anos com dons sobrenaturais, e cada arco narrativo baseia-se em factos históricos, misturados com lendas que foram transmitidas ao longo dos séculos. Em complemento, em cada livro é usado um clássico da literatura como pista para a resolução dos mistérios.

As Crónicas de Spiderwick

As Crónicas de Spiderwick, de Holly Black e Tony DiTerlizzi

A partir dos 7 anos

Talvez esteja mais familiarizado com o filme de 2008 ou a mais recente adaptação televisiva, que se estreou em Abril na plataforma de streaming americana Roku (depois de a Disney+ abandonar o projecto), mas as aventuras dos irmãos Spiderwick continuam a fazer sucesso entre os mais novos. Com texto de Holly Black e ilustrações de Tony DiTerlizzi, As Crónicas de Spiderwick acompanham as experiências muito estranhas que Simon, Jared e Mallory começam a ter quando se mudam para a decrépita mansão da tia-avó Lucinda. É lá que descobrem que há um mundo alternativo, repleto de seres mágicos e tenebrosos (como duendes, diabretes e anões) e de aventuras arrepiantes. Em Portugal, estão publicados cinco volumes, em duas edições diferentes, ambas pela Presença. É para começar por O Livro Fantástico.

Skandar

Skandar, de A. F. Steadman

A partir dos 12 anos

Com lançamento simultâneo em mais de 40 países, Skandar e o Roubo do Unicórnio, o primeiro volume desta série de fantasia, permitiu a A. F. Steadman bater dois recordes de uma só vez, inclusive o de valor mais alto de sempre pago a um autor de estreia na literatura infanto-juvenil. A história acompanha as aventuras de Skandar Smith, um miúdo que sempre quis ser um cavaleiro de unicórnios. Em Portugal, as edições são da Nuvem de Tinta e estão publicados os três primeiros livros – não há previsão de lançamento dos últimos dois, mas se de repente os miúdos começarem todos a comprar, pode ser que a colecção fique finalmente completa.

Artur e os Minimeus

Artur e os Minimeus, de Luc Besson

A partir dos 9 anos

Um clássico. Traduzido em praticamente toda a Europa com um êxito assinalável, o primeiro livro da colecção teve adaptação cinematográfica em 2006, com – obviamente – realização do próprio Luc Besson. Em Portugal, a colecção conta com quatro volumes, publicados pelas Edições ASA. O primeiro, Artur e os Minimeus, dá-nos a conhecer Artur, que vive no campo com a avó. Até que a sua vida tranquila é abalada pela ameaça implacável de um homem poderoso, que quer ficar com a casa da avó. Sem quaisquer escrúpulos, consegue intimar a velha senhora a abandonar a casa em 48 horas, caso não consiga pagar uma antiga dívida. Mas há um tesouro, escondido algures no jardim, que os poderia salvar.

