Hotéis (e outros retiros) para um detox digital

Está a precisar de desligar? Quer largar os ecrãs e dizer adeus ao stress? Sugerimos oito lugares em Portugal para um detox digital.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Entre notificações incessantes e a tentação constante do scroll, a vida online transformou-se numa prisão invisível da qual raramente nos damos conta. Mas, espante-se, ainda há lugares que funcionam como pequenas portas secretas para outra dimensão, onde o silêncio vale mais do que a rede e os dias se medem em pores do sol e não em horas de ecrã. Não são só hotéis, também são cabanas e são todos para um detox digital. A ideia é recuperar uma certa arte de viver que parece quase um luxo de outro tempo e trocar o vício dos likes pelo chilrear dos passáros ou o bater do mar nas rochas.

Hotéis para um detox digital

sollō (Alentejo)

sollō

A localização exacta é secreta. Sabemos apenas que está a cerca de 1h de Lisboa, numa quinta privada no Alentejo. A ideia é de Leonor Reis e Bernardo Catalão, um casal lisboeta que viveu durante cinco anos no outro lado do Atlântico, na Austrália, e aproveitava frequentemente para fazer escapadinhas longe dos ecrãs. Quando regressaram a Portugal, resolveram construir uma "tiny house" para proporcionar essa experiência a outras pessoas e foi assim que nasceu a sollō, uma cabana para até duas pessoas, que convida a desligar durante um mínimo de duas noites. Há até uma caixa com chave onde se trancam telemóveis e computadores. As diárias começam nos 139€ durante a semana e nos 169€ ao fim-de-semana, com reservas feitas online.

TerraCabins (Sonega e Salvaterra de Magos)

Terracabins

João França tem negócios na agricultura, Bernardo Ruivo é professor de surf: juntos criaram a TerraCabins, que promove a instalação de cabanas off grid, rodeadas de natureza, em locais bucólicos, como a aldeia de Sonega, perto de Porto Covo, ou a vila de Salvaterra de Magos, em Santarém. A ideia é, claro, proporcionarem experiências de detox digital. Tecnologia só do século passado: um rádio com leitor de cassetes à moda antiga. Depois não é permitido sequer levar o carro até à cabana – há zonas de estacionamento específicas, onde poderá deixar o seu veículo, e o acesso é feito a pé, com um carrinho para transporte de malas. A estadia mínima é de duas noites e os preços são fixos durante todo o ano (145€/diária durante a semana e 155€/diária ao fim-de-semana). Uma vez lá, é aproveitar o silêncio e o que a terra tem para oferecer.

Tinhelas610 (Trás-os-Montes)

  • Hotéis
  • Tresminas
Tinhelas610

Fora da rede no norte de Portugal, nas montanhas de Trás-os-Montes, o Tinhela610 não é um hotel, é um retiro pensado para quem quer regressar ao essencial. Com uma horta de permacultura, energia solar e práticas regenerativas, promove uma estadia sustentável e consciente em cabanas de madeira para até duas pessoas. O seu programa de detox digital (990€‑1800€/diária, com todas as refeições incluídas) combina sessões matinais de respiração e movimento, caminhadas silenciosas pela natureza, encontros nocturnos à volta da fogueira, refeições comunitárias sem dispositivos, sauna finlandesa e mergulhos no rio. Mais do que desligar-se da tecnologia, trata-se de uma reconexão profunda consigo mesmo e com os ritmos da natureza — num espaço pensado também como detox para crianças, já que o retiro não recebe menores de 14 anos (sim, já tem desculpa para deixar os miúdos com os avós ou com os tios).

Moinho do Maneio (Penamacor)

  • Hotéis
  • Penamacor
Moinho do Maneio

O Moinho do Maneio, em Penamacor, nasceu da reconstrução de antigas casas de xisto e madeira que hoje formam uma pequena aldeia rústica. São sete casinhas diferentes na decoração, mas unidas pela simplicidade e pela envolvente natural, a que se junta a famosa Bolha (desde 130€/diária), uma tenda transparente colocada numa escarpa da ribeira, onde é possível dormir sob um manto de estrelas. Aqui não há Internet nem rede de telemóvel, só jogos de tabuleiro, puzzles, livros e uma mini-aparelhagem, tornando-se o cenário perfeito para um verdadeiro detox digital. Entre mergulhos na piscina ou na ribeira, sessões de reiki, caminhadas ou canoagem, cada estadia oferece uma pausa consciente para abrandar o ritmo e reconectar-se com a natureza.

Cerdeira – Home for Creativity (Cerdeira)

  • Hotéis
  • Lousã
Antes de chegar ao centro da Lousã, um pequeno desvio de 9,4 km vai levá-lo a uma aldeia inserida na rede das Aldeias de Xisto e que há 30 anos não tinha luz nem água. Até Kerstin Thomas e Bernard Langer resolverem recuperar as primeiras casas em 2002, com a ajuda de um outro casal e de um grupo de trabalhadores locais. A inauguração demorou dez anos para acontecer, mas valeu a pena. O facto de não haver televisão nem internet foi uma escolha consciente para estimular a criatividade dos hóspedes. Assim dito a pessoa começa logo a hiperventilar enquanto aperta o telemóvel contra o peito... A ideia é deixar-se levar pela paisagem e pela veia artística da casa para finalmente pôr em marcha aquele plano de aprender um novo ofício ou competência. Não tem de ser artista nem tão pouco ter jeito para os trabalhos manuais, basta querer aprender. Se for o caso de não querer embarcar num fim-de-semana artístico, pode sempre dar corda aos sapatos e meter-se pelos caminhos de ardósia. Os preços começam nos 135€/diária.

Immerso (Ericeira)

  • Hotéis
  • Mafra/Ericeira
Francisco Nogueira

Completamente camuflado pelo verde do vale onde está plantado e pelo horizonte azul do Atlântico, uma cortesia da Praia de São Lourenço, o Immerso é o primeiro hotel de cinco estrelas da Ericeira. Abriu em 2022, tem o slow living e a sustentabilidade como pilares, e o chef Alexandre Silva (do LOCO, com uma estrela Michelin, e do Fogo) como chef consultor dos dois restaurantes dedicados à cozinha atlântica: o Emme e o Emme Fogo, este último no exterior, com as técnicas mais ancestrais da cozinha de fogo. Volta e meia, o chef recebe uns convidados especiais. Como é fácil de imaginar, tudo convida a estar longe dos ecrãs. Mas, porque tudo ajuda, o programa Body & Mind (a partir de 230€/noite) inclui ainda uma massagem ayurvédica e uma aula de yoga para se conectar consigo e o seu corpo.

Palácio Estoril Hotel Golf & Spa (Estoril)

  • Hotéis
  • Hotéis de luxo
  • Cascais
Palácio Estoril Hotel

Sete dias para dizer adeus à ansiedade. É a proposta do Palácio Estoril, com um programa De-stress por 2625€, que começa logo com uma consulta telefónica para preparar a chegada de forma personalizada. Depois, a experiência inclui sessões de gestão de stress, saúde holística, osteopatia, cura energética e medicina tradicional chinesa, além de uma consulta de nutrição, massagens, aulas de fitness e um tratamento facial anti-envelhecimento — tudo com pensão completa e acesso à piscina. Imagine-se sem telemóvel (ninguém proíbe, mas convenhamos que não faz sentido ir de-stressar com o ecrã na mão), entregue a um paraíso de conforto e a um clássico que continua a deslumbrar até quem já se rendeu ao minimalismo nórdico tão em voga nos novos hotéis de luxo.

Pine Cliffs Resort (Albufeira)

  • Hotéis
  • Hotéis de luxo
  • Albufeira
Fotografia: Francisco Santos

No topo das icónicas falésias vermelhas do Algarve, o Pine Cliffs Resort é já um destino de eleição para quem procura retiros de bem-estar. Entre as várias propostas, destacamos o programa Detox, a partir de 741€, disponível em formatos que vão de dois dias a uma semana inteira. Logo no check-in, o telemóvel fica guardado num saco próprio — um gesto simbólico que marca a passagem da ansiedade tecnológica para a serenidade de um verdadeiro oásis termal. O resto é entrega total: refeições saudáveis, banhos marinhos, massagens esfoliantes, aulas de fitness em grupo e outras experiências revitalizantes. E, para estadias a partir de três noites, há ainda uma consulta de nutrição e um plano personalizado para levar para casa.

