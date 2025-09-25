sollō (Alentejo)
A localização exacta é secreta. Sabemos apenas que está a cerca de 1h de Lisboa, numa quinta privada no Alentejo. A ideia é de Leonor Reis e Bernardo Catalão, um casal lisboeta que viveu durante cinco anos no outro lado do Atlântico, na Austrália, e aproveitava frequentemente para fazer escapadinhas longe dos ecrãs. Quando regressaram a Portugal, resolveram construir uma "tiny house" para proporcionar essa experiência a outras pessoas e foi assim que nasceu a sollō, uma cabana para até duas pessoas, que convida a desligar durante um mínimo de duas noites. Há até uma caixa com chave onde se trancam telemóveis e computadores. As diárias começam nos 139€ durante a semana e nos 169€ ao fim-de-semana, com reservas feitas online.