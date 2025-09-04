13 factos e curiosidades sobre o Elevador da Glória

[title]
Mais que centenário, o Elevador da Glória, composto por dois ascensores, levou milhares de pessoas a poupar as pernas da subida íngreme entre os Restauradores e o Bairro Alto. Terá também conduzido lisboetas e visitantes a comer gelados n'A Veneziana, a ver cinema no Éden ou aos copos no Frágil. Eis um um pouco da sua história.
- Começou a circular a 24 de Outubro de 1885.
- Programado pelo engenheiro de origem francesa Raoul Mesnier du Ponsard, funcionou numa primeira fase com base num sistema de contrapeso de água (como ainda hoje funciona o Elevador do Bom Jesus, em Braga, por exemplo). Mais tarde, passou à locomoção a vapor e, em 1914, tornou-se eléctrico, tendo operado ininterruptamente desde então.
- Até ao final do século XIX, durante as viagens nocturnas, o interior era iluminado por velas.
- Os ascensores chegaram a ter dois pisos, com bancos longitudinais. No andar de cima, uma espécie de zona VIP, os passageiros podiam apreciar as vistas.
- Entre os anos de 1913 e 1926 foi organizada uma prova de ciclismo na Calçada da Glória, que os ascensores percorrem. A Subida à Glória era uma competição em contra-relógio durante a subida de 275 metros e um desnível de 17%. A prova foi recuperada em 2013 e existiu até ao dia 22 de Setembro de 2018. Ficou conhecida como "A Corrida de Bicicleta mais Pequena do Mundo".
- Em 1987, os Rádio Macau lançam o álbum (e a canção) O Elevador da Glória. O nome do disco é uma ode à cidade, celebrando os ascensores mais movimentados de Lisboa. "Desde o triste anonimato/ Desde a ralé e a escória/ Até à fama e ao estrelato/ Há o elevador da glória."
- Com o boom do turismo em Lisboa, o sistema passou a transportar cerca de 3 milhões de passageiros por ano (até 42 de cada vez em cada ascensor), de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa.
- Em 2018, o Elevador da Glória esteve parado um mês, depois um pequeno descarrilamento sem vítimas e de ter sido detectada uma "anomalia técnica", sem que a Carris tivesse prestado, à data, esclarecimentos.
- Em 2022, foi classificado como Monumento Nacional.
- As duas carruagens estão conectadas por um sistema motorizado de roldanas, actuando cada uma como o contrapeso da outra. Os ascensores circulam sobre carris, com uma linha comum a ambas e uma zona em que se dividem.
- O sistema de segurança tem quatro componentes: o cabo de tracção, responsável pelo movimento dos vagões; o sistema de travões; a cremalheira; e travões automáticos que constituem um dispositivo de emergência.
- A 3 de Setembro de 2025, uma quarta-feira, pouco depois das 18.00, um dos ascensores descaiu até ao passeio da Praça dos Restauradores e o outro, que estava junto ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, desceu a Calçada da Glória descontrolado, tendo embatido num edifício e tombado. Morreram 16 pessoas e 21 ficaram feridas.
- Até ao momento do acidente, as viagens começavam às 07.00 e terminavam às 00.00. O preço do bilhete era de 4,10 euros.
