Noruega, Finlândia e Islândia entre os melhores locais do planeta para admirar o céu cintilante à medida que nos aproximamos de um “máximo solar”.

Ver uma aurora boreal é, para muitos, uma experiência única na vida. Este ano, o fenómeno foi visível mais a sul do que é costume: normalmente só se consegue admirar as luzes do norte em locais muito frios e, bem, muito a norte.

Mas, se pensa que 2025 foi um bom ano para os astrónomos amadores, espere até 2026. Estamos a aproximar-nos do chamado “máximo solar”, que ocorre uma vez a cada 11 anos. Dito de forma simples, significa que o Sol está prestes a tornar-se extremamente energético. A aurora boreal é o resultado de partículas carregadas do Sol atingirem a atmosfera terrestre, por isso durante períodos de grande actividade tornam-se mais visíveis. Este ciclo prolonga-se até Março do próximo ano, pelo que este Inverno será a melhor oportunidade para ver a aurora até 2037. Eis algumas ideias de onde ir em busca destes céus cintilantes.

Os melhores locais do mundo para ver a aurora boreal

Os países nórdicos, incluindo a Islândia, a Suécia, a Noruega e a Finlândia, registam a aurora em mais de 200 noites por ano, segundo a agência de viagens britânica Travel Republic.

Na Islândia, o Parque Nacional de Þingvellir, perto de Reiquiavique, beneficia de céus escuros, enquanto a lagoa glacial de Jökulsárlón oferece um cenário espectacular para as luzes dançantes.

Na Suécia, quanto mais para cima, melhor – o Parque Nacional de Abisko é um ponto de referência conhecido para ver a Aurora no país.

A Finlândia é uma excelente escolha se quiser transformar a sua viagem para ver a aurora boreal numa estadia mais longa. A Lapónia no Inverno é sinónimo de dias em família com o Pai Natal e as suas renas, e noites a contemplar os céus estrelados. Em alternativa, rume a Oulu, Capital Europeia da Cultura em 2026 e um local onde o fenómeno astronómico é frequente.

A Noruega é reconhecida como um dos melhores locais do mundo para ver a aurora. Lugares como Tromsø e Svalbard oferecem experiências completas, incluindo iglos para pernoitar e excursões a pontos de observação. No auge do inverno, Svalbard praticamente não vê a luz do dia, o que significa que poderá observar a aurora praticamente a qualquer hora. Outra excelente opção na Noruega é Reine, uma pequena vila piscatória recentemente considerada pela Forbes como a terceira mais bela aldeia do mundo.

Quanto à América do Norte, algumas partes dos Territórios do Noroeste do Canadá registam 240 noites de actividade por ano – segundo a Travel Republic, “o Yukon e Nunavut também oferecem algumas das mais consistentes aparições da aurora na América do Norte. Céus vastos e escuros e poluição luminosa mínima tornam estas regiões ideais para fotografia”.

Poderá também optar por um cruzeiro. A partir de um navio, praticamente toda a poluição luminosa é eliminada, permitindo que possa até ver a aurora a partir da varanda do seu camarote – o máximo conforto.

O que é uma aurora boreal?

O que vemos como aurora boreal é, na realidade, uma complexa reacção química que ocorre na superfície da atmosfera terrestre. Simplificando: quando as partículas solares se aproximam da Terra e atingem as moléculas do ar, deslocam-se a milhões de quilómetros por hora. Essa interacção faz com que as partículas pareçam acender-se com várias cores vistas a milhares de quilómetros – é assim que as vemos cá em baixo.

