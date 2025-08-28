De whiskies de malte escocês a bombons de praliné parisienses, evite a quinquilharia e opte por recordações tradicionais na sua próxima viagem – eis onde encontrar as melhores.

Se a palavra “recordação” lhe traz à mente imagens de t-shirts de gosto duvidoso, porta-chaves berrantes, ímanes de frigorífico e carteiras contrafeitas, temos novidades.

O universo das recordações de viagem está a passar por uma autêntica transformação. Sim, leu bem. Veja-se o caso de Barcelona, que planeia proibir a venda de lembranças turísticas ofensivas e acolheu recentemente “A Loja de Recordações Mais Sustentável do Mundo”. E a cidade espanhola não é a única a redefinir o conceito de recordação a nível global. Na verdade, presentes tradicionais – que os seus familiares e amigos irão realmente apreciar – sempre existiram; só é preciso saber onde procurar.

Do Japão a Itália, existem lojas cheias de propostas com muita pinta e peças de artesanato autênticas. Se tem duvidas, basta consultar o Financial Times, que compilou uma lista das melhores lojas de recordações do mundo, com base em informações fornecidas pelos seus leitores.

DR

Entre as pérolas em destaque encontra-se A Vida Portuguesa, com três lojas em Lisboa uma delas no Time Out Market, e uma no Porto (também no mercado) que vende de tudo um pouco: de artesanato tradicional colorido a peixe em conserva.

Em Paris, destaca-se a GiftShop, um autêntico paraíso para gastrónomos, que oferece, entre outros artigos, pratos do icónico restaurante Bistrot Paul Bert. Mas há mais paragens obrigatórias para comprar souvenirs na capital francesa: o Financial Times menciona ainda a Charvet, a Jean-Paul Hévin e a Patrick Roger.

Em Londres, outras tantas lojas figuram a lista: a Drake’s, pelas suas gravatas de seda; o V&A e o London Transport Museum, pelos artigos de arte e design contemporâneo; e a L Cornelissen & Son e a James Smith & Sons, pelos materiais artísticos e guarda-chuvas, respectivamente.

Photo: Kyukyodo

Fora da Europa, os amantes de papelaria não podem deixar de visitar a Kyukyodo, em Tóquio. Fundada originalmente em Quioto, em 1663, a loja mudou-se para a capital japonesa em 1880, onde permanece até hoje. Nas suas prateleiras, encontram-se incensos, caixas, cadernos e uma infinidade de artigos.

Últimas notícias de viagens

Já viu que a Time Out WorldWide acaba de eleger o lugar mais bonito da Europa? É um lago e fica na Eslovénia. Se está cansado das enchentes de Verão, fuja das praias mais sobrelotadas do mundo e opte antes pelas melhores praias secretas da Europa – duas são em Portugal. Se, por outro lado, está de volta ao trabalho e com uma overdose de mergulhos em cima, descubra o parque "perdido" que foi considerado o melhor da Europa e fique a saber que Tóquio é oficialmente a melhor cidade do mundo para fazer uma “workation” – explicamos porquê e partilhamos a lista completa.