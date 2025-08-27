Lisboa

Lisboa

Notícias

Time Out elege o lugar mais bonito da Europa

Acabámos de actualizar o ranking das paisagens, costas, aldeias e edifícios mais deslumbrantes do continente – quantos deles já visitou?

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Lake Bled Slovenia. Beautiful mountain lake with small Pilgrimage Church. Most famous Slovenian lake and island Bled with Pilgrimage Church of the Assumption of Maria and Bled Castle in background.
Photograph: Shutterstock
O nosso planeta é verdadeiramente maravilhoso, não é? As costas e as suas praias maravilhosas, as cidades com edifícios magníficos e as paisagens salpicadas de lagos e montanhas tão deslumbrantes que parecem saídos de um fundo de ecrã de computador.

Muitos dos lugares mais cénicos do mundo encontram-se na Europa e é por isso que a Time Out actualiza regularmente a sua lista dos destinos mais bonitos do continente. E quem ocupa agora o primeiro lugar, depois da mais recente revisão do ranking? O Lago Bled.

Sim, o emblemático lago da Eslovénia, situado serenamente nos Alpes Julianos, na região da Alta Carniola, superou locais como Zermatt, a Hagia Sophia e Alberobello (embora todos também figurem no ranking), conquistando o título de lugar mais bonito da Europa. Mas afinal, o que tem de tão mágico? “Num dia limpo, a água espelhada reflecte as árvores e as montanhas verdes que ladeiam o lago, como se empurrasse as nuvens para longe”, escreve Rose Johnstone, directora de conteúdos comerciais da Time Out. “O olhar é imediatamente atraído para a pequena ilha no centro, onde se ergue a Igreja de Santa Maria, Rainha. E aquele suave tilintar? É o sino dos desejos, na torre de 52 metros, tocado por turistas como recompensa por subirem os 99 degraus até ao topo.”

À volta do lago, é possível praticar inúmeros desportos náuticos e há ainda percursos de bicicleta, desfiladeiros e trilhos pedestres. Se só puder escolher um, não perca a Garganta de Vintgar. Fica a cerca de quatro quilómetros a noroeste da aldeia de Bled e é um local particularmente bonito a incluir na sua viagem. O percurso leva-o por lagoas, rápidos e ribeiros, bem como por um passadiço de madeira até à Cascata Šum.

Waterfall Šum
Photograph: Shutterstock

Quer mais uma dica? “Olhe para cima e verá o telhado cor de terracota do Castelo de Bled, construído no século XVI”, acrescenta Rose, da Time Out. “Vale a pena a visita só pela esplanada do café, sobretudo se pedir a especialidade da casa: uma fatia de Bled cake – um bolo leve de natas coberto por massa folhada.”

E há muito mais por descobrir, desde os impressionantes pilares de basalto poligonal da Irlanda do Norte até aos fiordes mais longos e profundos do planeta.

Não deixe de espreitar a lista completa dos lugares mais bonitos da Europa, escolhidos pelos jornalistas da Time Out.

