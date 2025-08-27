Time Out elege o lugar mais bonito da Europa

O nosso planeta é verdadeiramente maravilhoso, não é? As costas e as suas praias maravilhosas, as cidades com edifícios magníficos e as paisagens salpicadas de lagos e montanhas tão deslumbrantes que parecem saídos de um fundo de ecrã de computador.

Muitos dos lugares mais cénicos do mundo encontram-se na Europa e é por isso que a Time Out actualiza regularmente a sua lista dos destinos mais bonitos do continente. E quem ocupa agora o primeiro lugar, depois da mais recente revisão do ranking? O Lago Bled.

Sim, o emblemático lago da Eslovénia, situado serenamente nos Alpes Julianos, na região da Alta Carniola, superou locais como Zermatt, a Hagia Sophia e Alberobello (embora todos também figurem no ranking), conquistando o título de lugar mais bonito da Europa. Mas afinal, o que tem de tão mágico? “Num dia limpo, a água espelhada reflecte as árvores e as montanhas verdes que ladeiam o lago, como se empurrasse as nuvens para longe”, escreve Rose Johnstone, directora de conteúdos comerciais da Time Out. “O olhar é imediatamente atraído para a pequena ilha no centro, onde se ergue a Igreja de Santa Maria, Rainha. E aquele suave tilintar? É o sino dos desejos, na torre de 52 metros, tocado por turistas como recompensa por subirem os 99 degraus até ao topo.”

À volta do lago, é possível praticar inúmeros desportos náuticos e há ainda percursos de bicicleta, desfiladeiros e trilhos pedestres. Se só puder escolher um, não perca a Garganta de Vintgar. Fica a cerca de quatro quilómetros a noroeste da aldeia de Bled e é um local particularmente bonito a incluir na sua viagem. O percurso leva-o por lagoas, rápidos e ribeiros, bem como por um passadiço de madeira até à Cascata Šum.

Photograph: Shutterstock

Quer mais uma dica? “Olhe para cima e verá o telhado cor de terracota do Castelo de Bled, construído no século XVI”, acrescenta Rose, da Time Out. “Vale a pena a visita só pela esplanada do café, sobretudo se pedir a especialidade da casa: uma fatia de Bled cake – um bolo leve de natas coberto por massa folhada.”

E há muito mais por descobrir, desde os impressionantes pilares de basalto poligonal da Irlanda do Norte até aos fiordes mais longos e profundos do planeta.

Não deixe de espreitar a lista completa dos lugares mais bonitos da Europa, escolhidos pelos jornalistas da Time Out.

Últimas notícias de viagens

