Lisboa é oficialmente a capital europeia mais feliz do mundo para visitar

A capital portuguesa ficou em primeiro lugar do novo Índice de Felicidade em Férias, cortesia da boa gastronomia e dos espaços verdes, que proporcionam uma estadia relaxante.

Viajar pode ser um stress. Mas há lugares que podem mudar a sua vida, mesmo que não ande em busca de autodescoberta e transformação. E, muitas vezes, só queremos umas férias que ajudem a descontrair e a regressar a casa mais felizes.

A agência de viagens de yoga BookRetreats desenvolveu aquilo a que chamou Índice de Felicidade em Férias. Mede os destinos de férias segundo cinco critérios: horas de sol, qualidade do sono, quão saudável é a dieta local, tempo passado na natureza e oportunidades para fazer exercício. Quarenta e sete destinos foram avaliados em cada categoria e depois comparados entre si.

Lisbon‘s food scene is one of its biggest feel-good draws | Photograph: Shutterstock

Depois de analisar todos os dados, Lisboa ficou em primeiro lugar. Segundo a BookRetreats, a cidade "excede em vários factores de bem-estar", sendo a gastronomia um dos pontos mais fortes. A capital portuguesa está cheia de restaurantes saudáveis, tendo ficado em segundo lugar nesta categoria. É também "compacta e fácil de percorrer a pé", e embora as colinas íngremes possam parecer desafiantes depois de uma refeição substancial, ajudam a manter a boa forma física. Além disso, existem muitos espaços verdes – quase quatro vezes mais do que em Madrid – e 2828 horas de sol por ano. Em suma, Lisboa pontua em todos os aspectos do Índice da Felicidade, tornando-se uma clara vencedora clara.

Photograph: Shutterstock

Em segundo lugar ficou Helsínquia, que se destaca especialmente na categoria de ligação à natureza. A Finlândia é um país famoso pela sua felicidade, pelo que não surpreende o bom desempenho. A BookRetreats salienta os "parques luxuriantes e avenidas arborizadas" que "se fundem com trilhos florestais" e nota que o "ritmo de vida calmo" é ideal para viajantes que procuram uma pausa tranquila.

Orlando, nos Estados Unidos, ficou em terceiro lugar. Desde que consiga evitar as multidões de crianças, esta cidade da Florida pode oferecer um ambiente bastante relaxado. Sim, há inúmeros parques temáticos para o entreter, mas também muitos espaços verdes, praias e sol durante quase todo o ano.

Estes são os cinco destinos de férias mais felizes do mundo

Lisboa, Portugal Helsínquia, Finlândia Orlando, Florida Atenas, Grécia Edimburgo, Escócia

Pode consultar o estudo completo da BookRetreats aqui.

Sabia que o Finantial Times elegeu as melhores lojas de souvenirs do mundo – e que A Vida Portuguesa é uma delas? Já Time Out WorldWide escolheu o lugar mais bonito da Europa: é um lago e fica na Eslovénia. Se está cansado das enchentes de Verão, fmas ainda não está preparado para abraçar o Outono, descubra as melhores praias secretas da Europa – duas são em Portugal.