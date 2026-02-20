Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

A Casa Capitão vai ter um mercado mensal. O primeiro é já em Março

Chamam-lhe feira, mas é um mercado que junta discos, livros, cerâmica e acessórios de moda. Os DJs e a cozinha da Mesa tratam do resto.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Casa Capitão
DR
Publicidade

Já podíamos ir ao Beato beber copos, petiscar, almoçar uma cabidela, ver um concerto ou até levar os mais pequenos à discoteca. Agora, a Casa Capitão também entra para o roteiro de compras. No dia 1 de Março, acontece a primeira edição do Há Feira! – um mercado que junta criativos e negócios locais, mantendo o espírito que caracteriza a casa, ou seja, com música, comes e bebes. A entrada é gratuita.

A moda e a cultura compõem a selecção de marcas e projectos do primeiro Há Feira! e querem representar o que de melhor se faz na cidade. No Unicorn Stage, haverá bancas de discos da Alta Records e da Cuca Monga, bem como de livros, cortesia da Greta Livraria, da Ler Devagar e da Well Read.

A Galeria Escultórica e Mónica Thudichum levam as suas melhores cerâmicas para compor a montra. Na Lobo Apparel, encontra o que vestir. Os acessórios de moda ficam por conta de Bessangana África, Empress Kambundo, FERAS, Iolanda Loba e Trixy.

Pelo meio, ainda vai encontrar as ilustrações da Lavandaria e da Oficina Fritta, os tricots da Monkey Hug, a arte figurativa de Bogi Balogh, a tipografia moderna do papeleiro Doido e as peças originais d'A Avó Veio Trabalhar.

Para dar ambiente a este domingo passado no Beato, budallmusic e Lady G Brown encarregam-se dos DJ sets. Para ferrar o dente, conte com o menu de esplanada da Mesa, o restaurante da casa, chefiado por Bernardo Agrela.

Rua do Grilo, 119 (Beato). Dom 1 Mar 11.00-19.00. Entrada livre

🛍️ Mais compras: fique a par de tendências, moda e lojas em Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.