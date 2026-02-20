A Casa Capitão vai ter um mercado mensal. O primeiro é já em Março

Chamam-lhe feira, mas é um mercado que junta discos, livros, cerâmica e acessórios de moda. Os DJs e a cozinha da Mesa tratam do resto.

Já podíamos ir ao Beato beber copos, petiscar, almoçar uma cabidela, ver um concerto ou até levar os mais pequenos à discoteca. Agora, a Casa Capitão também entra para o roteiro de compras. No dia 1 de Março, acontece a primeira edição do Há Feira! – um mercado que junta criativos e negócios locais, mantendo o espírito que caracteriza a casa, ou seja, com música, comes e bebes. A entrada é gratuita.

A moda e a cultura compõem a selecção de marcas e projectos do primeiro Há Feira! e querem representar o que de melhor se faz na cidade. No Unicorn Stage, haverá bancas de discos da Alta Records e da Cuca Monga, bem como de livros, cortesia da Greta Livraria, da Ler Devagar e da Well Read.

A Galeria Escultórica e Mónica Thudichum levam as suas melhores cerâmicas para compor a montra. Na Lobo Apparel, encontra o que vestir. Os acessórios de moda ficam por conta de Bessangana África, Empress Kambundo, FERAS, Iolanda Loba e Trixy.

Pelo meio, ainda vai encontrar as ilustrações da Lavandaria e da Oficina Fritta, os tricots da Monkey Hug, a arte figurativa de Bogi Balogh, a tipografia moderna do papeleiro Doido e as peças originais d'A Avó Veio Trabalhar.

Para dar ambiente a este domingo passado no Beato, budallmusic e Lady G Brown encarregam-se dos DJ sets. Para ferrar o dente, conte com o menu de esplanada da Mesa, o restaurante da casa, chefiado por Bernardo Agrela.

Rua do Grilo, 119 (Beato). Dom 1 Mar 11.00-19.00. Entrada livre

