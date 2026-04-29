A celebrar 10 anos, MAAT expõe tesouros do acervo – todos de artistas nacionais

São cerca de 90 obras, 58 artistas e sete décadas de criação artística em Portugal. Em clima de celebração, o MAAT expõe ainda “Mais Alto”, um conjunto de fotobiografias de enfermeiras pára-quedistas portuguesas, por Margarida Correia.

Em Fevereiro, o MAAT continuava em clima de festa. O décimo aniversário, formalmente celebrado em Outubro do ano passado, deu origem a um programa expositivo especial, que culminou na inauguração de "Turn Around. Um olhar sobre a Colecção de Arte da Fundação EDP". Mas a selecção de obras apresentada no início do ano era apenas uma primeira e tímida amostra do que estaria por vir.

Esta quarta-feira, 29 de Abril, inaugura a segunda parte de uma exposição que coloca o foco sobre o acervo da casa e que ocupa várias salas do edifício da antiga Central Tejo (MAAT Central). Entre pintura, escultura, fotografia e vídeo, são mais de 60 obras (totalizando cerca de 90) de 58 artistas, numa viagem pela produção de arte contemporânea em Portugal, da década de 60 aos dias de hoje.

"O público merece ver as exposições dos museus. Não só merece, como reclama – as pessoas querem ver as exposições dos museus. Num inquérito que fizemos, percebemos que uma das coisas que as pessoas queriam era ver as obras que guardamos e os artistas que temos", assinala João Pinharanda, director do museu e co-curador da exposição, ao lado de Margarida Almeida Chantre e Sérgio Mah, que no próximo mês assume a direcção do CAM Gulbenkian.

Bruno Lopes

Enquanto a primeira parte da exposição privilegiou obras de maior escala, algumas do território da instalação, a segunda abre espaço para os formatos mais clássicos e bidimensionais, como a série fotográfica de Jorge Molder (originalmente composta por 13 fotografias, mas aqui apenas com dez) que dá as boas-vindas aos visitantes.

O corpo, a presença humana, o olhar e a paisagem são conceitos que pairam sobre a exposição, trabalhados com os mais diversos materiais e técnicas e por várias gerações de artistas. Rui Chafes, Sara Bichão, Fernando Calhau, Luísa Jacinto, Julião Sarmento, Eduardo Batarda, Sara Chang Yan, Ana Hatherly, Lourdes Castro, Salomé Lamas, Pedro Calapez, Fernanda Fragateiro, José Pedro Croft (por estes dias, com uma exposição antológica no MAC/CCB), Mariana Gomes, José Pedro Cortes, Mariana Gomes, entre muitos outros.

Elas voaram mais alto – agora, Margarida Correia conta as suas histórias

Descidas as escadas, encontramos outra exposição. "Mais Alto" apresenta no MAAT as fotobiografias de uma dezena de mulheres, as primeiras a serem integradas nas Forças Armadas Portuguesas, na qualidade de enfermeiras pára-quedistas. Corria o ano de 1961, o do início da Guerra Colonial Portuguesa. Margarida Correia retratou-as, mas também aos vestígios que mantiveram desse tempo, passadas tantas décadas.

Bruno Lopes

"Fiquei curiosa com a perspectiva feminina da guerra. Fui falar com a enfermeira Rosa Serra, que está aqui retratada. Comecei a olhar para os objectos e a ver ali a história. Ela tinha arquivos de fotografia e eram imagens de uma perspectiva diferente", recorda a fotógrafa que agora expõe pela primeira vez o projecto levado a cabo desde 2019. Uma história levou a outra e Margarida Correia acabaria por retratar outras nove enfermeiras (foram recrutadas 47, no total, com esta função) – por retratá-las a elas e aos seus baús de memórias, compostos por fotografias, cartas, documentos, peças de vestuário e outros objectos.

Fardadas e fotografadas nas suas casas, as antigas enfermeiras contam também a história do Portugal daquele tempo – da subjugação ao regime e de como ser enfermeira era também um motivo de discriminação social que impedia estas mulheres de casarem, inclusivamente. Histórias agora repartidas por pequenas salas do MAAT Central, até 5 de Outubro.

Avenida de Brasília (Belém). Qua-Seg 10.00-19.00. Até 11 Jan/5 Out. 11€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn