Cachaça Fest ocupa Lisboa durante sete dias com provas, música e gastronomia

A segunda edição do Cachaça Fest traz a Lisboa uma semana de iniciativas que vão das provas, debates e programação cultural em torno do destilado brasileiro.

Lisboa tem festivais de música, literatura ou cinema, mas tem também um festival para aqueles que estão sempre cheios de sede. O Cachaça Fest – o maior festival dedicado exclusivamente a esta bebida na Europa – acontece entre 16 e 22 de Maio. Durante sete dias, a cidade acolhe provas, painéis, gastronomia, música e iniciativas culturais que procuram reforçar a presença do destilado brasileiro no mercado europeu, num programa integrado no Lisbon Bar Show, o principal encontro de coquetelaria da Península Ibérica.

O arranque da segunda edição acontece na sede da ApexBrasil, em Lisboa, com uma abertura institucional da exposição “Cachaças do Rio – Destilando Sabor e Cultura, Ontem, Hoje e Sempre”, que permanece patente durante todo o evento. No mesmo dia, o programa estende-se ao Palaphita Cascais, com actividades culturais, workshops de dança e música brasileira, além de uma loja dedicada aos rótulos presentes no festival.

Nos dias seguintes, o festival cruza gastronomia e educação. A 18 de Maio, a Livraria da Travessa no Príncipe Real recebe o lançamento do Mapa da Cachaça, de Felipe Jannuzzi, seguido de um jantar harmonizado no restaurante Zazah, com cocktails e menu desenvolvido para integrar a cachaça na experiência gastronómica contemporânea. Ao longo da semana, o programa inclui ainda provas dirigidas e momentos de networking entre profissionais do sector.

O Cachaça Fest integra também dois painéis no âmbito do Lisbon Bar Show, ambos na sala de talks da Meo Arena. No dia 19, discute-se a relação entre cachaça e vinho, com foco no envelhecimento em madeira e na influência dos barris. No dia 20, o debate centra-se na internacionalização, com análise do posicionamento da cachaça no mercado europeu e dos desafios de exportação. Paralelamente, decorre a final da Cachaça Fest Competition, uma competição internacional de cocktails com júri especializado.

O programa inclui ainda uma sessão na Embaixada do Brasil em Lisboa a 21 de Maio, dedicada a uma prova de cachaças premium para convidados institucionais. O encerramento está marcado para 22 de Maio no bar Da Cana, em Santos, com uma festa final que junta cocktails e uma colaboração gastronómica com pizzas confecionadas com massa de cachaça.

Meo Arena, Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 16-22 Mai (Sáb-Sex). Entrada Livre - 53€

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