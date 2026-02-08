Cafés e chás é na Mariazinha há quase 100 anos

Cafés e chás, mas também biscoitos de todo o tipo, farinhas, frutos secos e frutas cristalizadas, chocolates e rebuçados, são as especialidades de A Mariazinha, cujas portas estão abertas há quase um século em Lisboa e é uma das Lojas com História da capital. Foi inaugurada em Janeiro de 1934, na Baixa, na Rua Barros Queirós, ali ao Largo de São Domingos, e o fundador, Jerónimo Pinto Vicente Coutinho, deu-lhe o nome da sua filha. Num dos curiosos anúncios publicados um ano depois na imprensa, e reproduzido pelo blogue Restos de Colecção, lia-se: “O Mundo dá muita volta… Mas o café d’A Mariazinha é sempre o mesmo”.

Noutro engraçado anúncio, anos mais tarde, A Marizinha enunciava os seus 10 Mandamentos, entre os quais constavam: “Usar de honestidade. Pessoal disciplinado e produtivo. Compras feitas em excepcionais condições de qualidade e preço. Tudo preparado por suas mãos, pelos processos mais rápidos e perfeitos. Não fia. Portanto… não têm uns de pagar o que outros ficam a dever”. A casa teve uma sucursal no Porto, na década de 50, e em Dezembro de 1957 abriu uma segunda loja, em Alvalade, na Avenida Rio de Janeiro. A loja original fechou em finais dos anos 70, mantendo-se a de Alvalade, comprada em 1992 pelos actuais proprietários e gerentes. Como manda a tradição, e tal como há quase 100 anos, o café continua a ser moído no local.

Coisas e loisas de outras eras

+ Xarope de Rosas e Pó da Viscondessa, só na Farmácia Durão

+ Quarteto, uma aventura que começou há 50 anos

+ Os gloriosos pilotos do Circuito de Monsanto

+ Promotora, um cinema numa instituição social