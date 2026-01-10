O Pátio das Antigas: Xarope de Rosas e Pó da Viscondessa, só na Farmácia Durão

Situada na Rua Garrett desde o século XVIII, quando esta artéria ainda tinha outro nome, a Farmácia Durão é a mais antiga, ou pelo menos uma das mais antigas de Lisboa. Mudou de nome há poucos anos mas continua no mesmo endereço.

Entre os muitos remédios e produtos para a saúde insólitos e curiosos que ao longo dos anos se venderam na Farmácia Durão, um dos endereços históricos da Baixa lisboeta, situada na Rua Garrett desde tempos idos, contavam-se, por exemplo, o Xarope de Rosas Rubras (julgamos que contra a tosse), os Pós da Viscondessa, destinados à limpeza e ao branqueamento dos dentes, o Elixir Balsâmico do Dr. Ernesto (idem, idem), as Pastilhas Genesicas, que actuavam “contra o enfraquecimento dos órgãos sexuais” e prometiam o “regresso à mocidade” neste particular aspecto, ou ainda a Laranjada Purgante, de utilização óbvia. E não faltavam os célebres produtos do Dr. Scholl, como é o caso dos Zino-pads contra os calos.

Se não é a mais antiga, a Farmácia Durão é decerto uma das mais antigas da capital, tendo passado pelas mãos de vários proprietários ao longo dos séculos. Segundo o blogue Restos de Colecção, esta casa “remontará ao século XVIII, altura em que o farmacêutico do Rei D. João V (1707-1750), João Gomes da Silveira, estabeleceu uma botica na loja, provavelmente onde esta farmácia esteve sempre instalada, na então Rua das Portas de Santa Catharina, 17, em Lisboa, actual Rua Garrett 90 e 92”. Nos anos 50 do século passado, começou também a vender artigos de perfumaria. A Farmácia Durão permanece no mesmo endereço e chama-se, desde 2012, Farmácia Sacoor do Chiado.

Coisas e loisas de outras eras

