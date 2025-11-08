O Pátio das Antigas: Os gloriosos pilotos do Circuito de Monsanto

Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Phil Hill, Dan Gurney, Jack Brabham ou Maurice Trintignant. Estes foram alguns dos nomes lendários do automobilismo mundial que, entre 1953 e 1961, competiram no Circuito de Monsanto, em Fórmula 1 e noutras categorias, ao volante de carros de marcas como a Ferrari, a Lancia, a Jaguar, a Maserati ou a Cooper-Climax. E foi também em Monsanto que se estreou na Fórmula 1 o português Mário “Nicha” de Araújo Cabral, em 1959. Foi para celebrar os seus 50 anos que o Automóvel Club de Portugal se propôs criar um circuito de nível mundial em Lisboa, inaugurado a 25 de Julho de 1953, com a colaboração plena das autoridades municipais e governamentais.
O traçado da pista tinha 5425 metros de extensão e aproveitava os arruamentos do Parque Florestal de Monsanto, que proporcionava também um magnífico enquadramento natural. Em 1959, o Circuito de Monsanto acolheu o segundo Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 (o primeiro correu-se no ano anterior, no Circuito da Boavista, no Porto), tendo a vitória cabido a Stirling Moss, ao volante do seu Cooper-Climax. Em 1962, houve várias alterações na pista, que ficou reduzida a metade, e a prova passou a chamar-se Circuito de Montes Claros. Até que o Autódromo do Estoril, inaugurado em 1972, acabou com o bonito e popular circuito de Lisboa. E foi ao Estoril que a Fórmula 1 regressou, em 1984.
Coisas e loisas de outras eras
