O Pátio das Antigas: Promotora, um cinema numa instituição social

Primeiro chamado Animatographo Promotora, em 1915, depois Cinema Promotora, de 1931 a 1989, esta sala do Largo do Calvário fez parte integrante da Sociedade Promotora de Educação Popular. Hoje está lá instalada a Videoteca Municipal.

No edifício do Largo do Calvário que foi residência, de Verão e permanente, de vários reis de Portugal, e onde desde 1904 funcionava a Sociedade Promotora de Educação Popular, fundada para instruir e formar crianças e adultos, visando “assistir aos nosso operariado dissipando as trevas do analfabetismo, lançando sem telhas a luz no espírito da classe trabalhadora”, abriu em 1915 um cinema, no primeiro andar, cujas receitas iriam ajudar a enfrentar os encargos da instituição. Foi baptizado Animatographo Promotora e veio juntar-se aos vários que já existiam em Lisboa, como o Chiado Terrasse, o Salão Olympia ou o Salão Loreto.

Em 1931, e tendo em conta os bons resultados financeiros da sala, a direcção da Sociedade Promotora de Educação Popular decidiu construir um novo cinema no edifício, agora no rés-do-chão, e que se chamou Cinema Promotora. Tinha gerência profissional, lotação para 480 espectadores, plateia, 1.º e 2.º balcão, e poucos anos após a abertura passou a ter equipamento para projectar filmes sonoros, sendo um dos primeiros cinemas de bairro a fazê-lo. A programação era de filmes populares, dando também atenção ao público infantil. O Promotora funcionou até 1989, e nos mais de 50 anos da sua vida, sofreu algumas obras de alteração. A Sociedade Promotora de Educação Popular continua activa, e no rés-do-chão do prédio funciona agora a Videoteca Municipal.

