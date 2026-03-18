Carminho, Calema, Napa e Vizinhos lideram nomeações dos Prémios PLAY

Já são conhecidos os nomeados da oitava edição dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa. A entrega dos prémios acontece a 23 de Abril no Coliseu dos Recreios.

Foram revelados esta quarta-feira os nomeados da oitava edição dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa, iniciativa que distingue anualmente os artistas, as obras e os projectos com maior popularidade na música nacional. Carminho parte na dianteira para a gala de 23 de Abril no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que terá transmissão em directo na RTP1. A fadista é a artista com mais nomeações.

A voz de “O Quarto” somou quatro indicações nas categorias Melhor Artista Feminina, Melhor Álbum, Melhor Álbum Fado e Prémio da Crítica, com o trabalho Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Também em destaque, com três nomeações cada, estão os Vizinhos (Vodafone Canção do Ano, Melhor Grupo e Artista Revelação), os Calema (Vodafone Canção do Ano, Melhor Grupo, Melhor Álbum, por Voyage) e os Napa (Vodafone Canção do Ano, Melhor Grupo e Artista Revelação). Entre os artistas mais representados estão ainda Plutonio, Bárbara Bandeira, Gisela João, Mizzy Miles e Buba Espinho.

Na categoria de Melhor Grupo, os candidatos são Calema, Capitão Fausto, Napa e Vizinhos. Já na de Melhor Artista Feminina surgem Bárbara Bandeira, Carminho, Maro e Sara Correia, enquanto a de Melhor Artista Masculino inclui Buba Espinho, Papillon, Plutonio e Slow J. Para Melhor Álbum, a competição engloba Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir de Carminho, Fim do Nada de Mizzy Miles, Inquieta de Gisela João e Voyage de Calema, trabalhos que espelham diferentes percursos e linguagens da música portuguesa contemporânea.

A Vodafone Canção do Ano, única categoria votada pelo público, integra seis temas: “Amar pela Metade” de Calema, “Champions League” de Mizzy Miles, Slow J e GSon, “Deslocado” de Napa, “Interestelar” de Plutonio, “Pôr do Sol” de Vizinhos e “Tu na Tua” de Átoa, Luís Trigacheiro e Buba Espinho. A categoria Artista Revelação, dedicada a novos talentos, tem como nomeados Inês Marques Lucas, Miguel Luz, Napa e Vizinhos.

O Prémio da Crítica, atribuído por um painel de dez críticos e jornalistas especializados, destacou Alegria Terminal de Vaiapraia, Dói-Dói Proibido de Femme Falafel, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir de Carminho e Viva La Muerte dos Mão Morta.

No total, os PLAY distinguem 14 categorias, abrangendo desde Fado, Jazz, Música Clássica e Erudita, Videoclipe, Canção Ligeira e Popular, até Prémio Lusofonia, pretendendo reafirmar a riqueza e diversidade da produção musical portuguesa. As nomeações nas categorias principais são selecionadas pela Academia PLAY, composta por cerca de 200 profissionais da indústria musical, enquanto as restantes categorias são avaliadas por comités especializados. O Prémio Carreira será anunciado apenas durante a gala.

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