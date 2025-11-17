Consolidado no Porto, o simplesmente… Vinho desce pela primeira vez a Lisboa

O “salão off” que celebra o trabalho dos vignerons, produtores de vinho artesanais e ambientalmente conscientes, acomodando-o com petiscos e programação cultural, vai instalar-se na Praça do Beato durante o fim-de-semana de 22 e 23 de Novembro.

O simplesmente… Vinho, que acontece no Porto desde 2013, vai finalmente viajar até Lisboa. Entre 22 e 23 de Novembro, poderemos provar na Praça do Beato “vinhos biológicos, biodinâmicos, naturais ou simplesmente honestos: brancos, tintos, rosés, laranjas, tranquilos ou espumantes, novos ou guardados”, produzidos por 48 pequenos produtores de todo o país (incluindo ilhas). Tal como a versão original, nortenha, terá chefs a tomar conta da carta de petiscos, arte e música – e um jantar pop-up na véspera.

Comecemos por aí. O habitual jantar de antecipação acontece no Ciclo, com José Neves e Cláudia Silva a receberem dois convidados especiais: Lara Espírito Santo e George McLeod, do SEM. Casa bem com o conceito do evento, focado na produção consciente e tradicional, em pequena escala. O menu será acompanhado por 12 vinhos sinceros de três vigneronnes (Inês Sanches Afonso, Joana Pinhão e Teresa Caeiro) e três vignerons (Constantino Ramos, Álvaro Roseira e Manuel Valente). As reservas estão a cargo do Ciclo.

No espaço do Beato Innovation District, além dos 48 vignerons, estará ainda a Flow Wine Van, um bar de vinhos ambulante que pudemos encontrar nos festivais durante o Verão e que traz a Lisboa “uma selecção de vinhos europeus de muitas latitudes”, adianta a organização. Para acompanhar, há petiscos de Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico) e sandes de Leonor Godinho (Bibs) no sábado, e a “criatividade” de Maurício Varela (ex-Santa Joana, Wishbone) e a “estreia absoluta” de Arandu, um novo projecto gastronómico da cidade, que reúne Alana Mostachio (ex-VDB Bistronomie), Thiago Goldenitz e Gudo Martins.

A programação cultural está nas mãos de dois curadores: Karlown na arte e João Brito na música. O primeiro vai mostrar, juntamente com Meinke Flesseman e R. Gritto, “três modos de fermentar o indizível”. “Entre as três poéticas, o território é de contágio e de seiva: lugar onde a arte, como o vinho, não se explica – apenas amadurece, vibra, transborda”, lê-se em comunicado. João Brito promete “viagens por entre paisagens sónicas e sons intimistas, explorando as possibilidades dos instrumentos com sensibilidade e profundidade”. Às suas guitarras e violas vai juntar-se Jagoda Rozycka, cantora polaca a viver em Lisboa, para “momentos plenos de groove, emoção e cumplicidade musical”.

O simplesmente… Vinho define-se como um salão off (por oposição aos grandes eventos) e já cumpriu esse papel no Porto em 13 edições. Na estreia em Lisboa, os bilhetes diários custam entre 27,50€ a 30€ e o passe para os dois dias fica a 52€, valores que incluem copo e livro oficiais, e acesso à prova de vinhos sinceros de 48 vignerons, instalação de arte e música ao vivo.

Travessa do Grilo 1 (Beato). 22 e 23 Nov (Sáb e Dom). 27,50€-52€

