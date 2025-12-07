Das panquecas às rabanadas: as caixas que o Nicolau preparou para este Natal são o sonho de qualquer adepto do brunch

Há quem não deixe nada em mãos alheias na mesa da Consoada, recorrendo a receitas de família antigas e ficando horas e horas na cozinha; e há quem encomende desde a entrada até à sobremesa, garantindo que no Natal não tira o avental da gaveta nem suja um único tacho. Não julgamos nem uns nem outros. E muito menos os que se preparam para dar um pequeno-almoço, brunch ou lanche natalício como se estivessem nos populares Nicolau, Amélia ou Olívia. Este ano é possível: o grupo de all day cafés, com vários espaços em Lisboa, no Porto e em Cascais, preparou um género de cabazes especiais, a que chamou boxes, com tudo o que é preciso para uma mesa farta. São três e servem entre oito e dez pessoas.

A X-Mas Box (148€), para oferecer ou pôr na mesa, tem rabanadas, bolo de cenoura com chocolate, croissants, compotas, fruta, arroz doce vegan, bengalas de açúcar e cookies de ginger bread. Chega a casa numa bonita caixa com a imagem do salsicha Nicolau a preto e branco e um grande laço vermelho.

DR

Já a Dessert Box (136€), sem ligação directa ao Natal e pronta a fazer um brilharete em qualquer altura do ano, junta pavlovas, bolo de cenoura, brownie vegan, mini panquecas de frutos vermelhos, quadradinhos de manteiga de amendoim, fruta e cookies do Nicolau.

Finalmente, a Cocktail Box (197€), mais pensada um almoço ou jantar descomplicados, propõe mini hambúrgueres, mini bagels (de salmão e queijo fresco ou abacate e hummus), guacamole com nachos, hummus de beterraba e palitos de vegetais, tostas de abacate e cogumelos salteados, wraps de frango, tacos de atum e de camarão, saladinhas variadas (como atum, frango ou vegan) e dadinhos de tapioca.

Se ainda agora Dezembro arrancou e já não pode ouvir falar de bacalhau e cabrito, encontra estas caixas no site do grupo.

É Natal na Time Out

