Das panquecas às rabanadas: as caixas que o Nicolau preparou para este Natal são o sonho de qualquer adepto do brunch

Os cabazes de Natal do grupo Nicolau prometem pequenos-almoços, brunches ou lanches natalícios bem recheados.

Vera Moura
Escrito por
Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Box Natal Nicolau
DR
Há quem não deixe nada em mãos alheias na mesa da Consoada, recorrendo a receitas de família antigas e ficando horas e horas na cozinha; e há quem encomende desde a entrada até à sobremesa, garantindo que no Natal não tira o avental da gaveta nem suja um único tacho. Não julgamos nem uns nem outros. E muito menos os que se preparam para dar um pequeno-almoço, brunch ou lanche natalício como se estivessem nos populares Nicolau, Amélia ou Olívia. Este ano é possível: o grupo de all day cafés, com vários espaços em Lisboa, no Porto e em Cascais, preparou um género de cabazes especiais, a que chamou boxes, com tudo o que é preciso para uma mesa farta. São três e servem entre oito e dez pessoas.

A X-Mas Box (148€), para oferecer ou pôr na mesa, tem rabanadas, bolo de cenoura com chocolate, croissants, compotas, fruta, arroz doce vegan, bengalas de açúcar e cookies de ginger bread. Chega a casa numa bonita caixa com a imagem do salsicha Nicolau a preto e branco e um grande laço vermelho. 

Nicolau Natal
DR

Já a Dessert Box (136€), sem ligação directa ao Natal e pronta a fazer um brilharete em qualquer altura do ano, junta pavlovas, bolo de cenoura, brownie vegan, mini panquecas de frutos vermelhos, quadradinhos de manteiga de amendoim, fruta e cookies do Nicolau.

Finalmente, a Cocktail Box (197€), mais pensada um almoço ou jantar descomplicados, propõe mini hambúrgueres, mini bagels (de salmão e queijo fresco ou abacate e hummus), guacamole com nachos, hummus de beterraba e palitos de vegetais, tostas de abacate e cogumelos salteados, wraps de frango, tacos de atum e de camarão, saladinhas variadas (como atum, frango ou vegan) e dadinhos de tapioca. 

Se ainda agora Dezembro arrancou e já não pode ouvir falar de bacalhau e cabrito, encontra estas caixas no site do grupo.

É Natal na Time Out  

Ainda não marcou o seu jantar de Natal? Aqui encontra uma mesinha de certeza. Ah, está à procura de um presente? Se há coisa que nunca falha são os cabazes de Natal. Juntámos dez para pôr no sapatinho. Se a sua praia é mais copos, também temos ideias para quem adora vinho.  

