10 cabazes para oferecer este Natal

39,90€

Sendo a Praça, no Hub Criativo do Beato, uma porta de entrada para os pequenos e médios produtores, nem sempre com um palco em Lisboa, é com eles também que se fazem os cabazes de Natal. Neste a que chamaram “petisqueiro” há uma garrafa de Quinta de Saes Tinto, uma chouriça Sr.Abrantes, um queijo de ovelha amanteigado Monte da Vinha e umas tostas caseiras de pão alentejano Forno do Monte. Podem ser comprados online e em caso de ruptura de stock em algum produto é feita a substituição por outro do género.