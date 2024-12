Prendas de Natal perfeitas para quem adora vinho

O saca-rolhas de dois estágios é uma escolha clássica, cabe no bolso e é ideal para quem quer abrir vinhos como um sommelier profissional. Como não são todas as pessoas que têm a habilidade de abrir com o de dois estágios, o saca-rolhas eléctrico também pode ser um óptimo presente para enfiar no sapatinho. Neste caso, abre as garrafas com rapidez, eficiência e tecnologia. Ambos são úteis e adaptam-se a diferentes perfis de bebedores de vinho.

Preço médio: De dois estágios entre 10€ a 40€​, e o elétrico a partir de 25€.