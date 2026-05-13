De Carminho a Quim Barreiros – vêm aí as Festas de Oeiras e são grátis

O cartaz completo já é conhecido. Há mais de 25 artistas, além de atracções e da corrida Marginal à Noite. Tudo entre 29 de Maio e 14 de Junho.

As festas populares aproximam-se e depois dos anúncios do Grande Arraial de Belém, do Grande Arraial de Benfica ou do Grande Arraial das Avenidas Novas foi a vez de ficar a conhecer o cartaz musical das Festas de Oeiras de 2026. Entre 29 de Maio e 14 de Junho, vai poder assistir, gratuitamente, a concertos de Bárbara Tinoco, David Fonseca, Carminho, Quim Barreiros, Samuel Úria, Bárbara Bandeira ou Ena Pá 2000.

Na apresentação desta terça-feira, dia 12 de Junho, na Adega do Palácio Marquês de Pombal, além de enumerar os mais de 25 artistas confirmados, o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Gonçalves, garantiu ainda a realização da popular corrida sob as estrelas Marginal à Noite, marcada para 13 de Junho (nessa noite, no Jardim Municipal de Oeiras, actua a dupla brasileira Anavitória). As atracções para os mais novos e as bancas de comida voltam, claro, a fazer parte da programação.

Quem e quando?

Fique a par do cartaz completo de concertos das Festas de Oeiras de 2026.

Jardim Municipal de Oeiras

29 de Maio – Joana Almirante (21.00) e Bárbara Tinoco (22.00)

30 de Maio – Revenge of the 2000s

31 de Maio – Ena Pá 2000 (21.30)

1 de Junho – Lura (21.30)

2 de Junho – Bia Caboz (21.30)

3 de Junho – Taxi (21.30)

4 de Junho – Quim Barreiros (21.30)

5 de Junho – David Fonseca (22.00)

6 de Junho – Bárbara Bandeira (22.00)

7 de Junho – Orquestra da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo convida B Fachada

8 de Junho – Yuri da Cunha (21.30)

9 de Junho – Yamandu Costa e Roberta Sá (21.30)

10 de Junho – Carminho (21.30)

11 de Junho – Diogo Zambujo (21.00) e Samuel Úria (22.00)

12 de Junho – Turb'ó Baile com Emanuel, Romana e Saúl (20.00)

13 de Junho – Anavitória (22.00)

14 de Junho – Elisa (21.00) e Os Quatro e Meia (22.00)

Parque Urbano de Miraflores

6 de Junho – João Gil convida Celina da Piedade e João Pedro Pais (22.00)

7 de Junho – Átoa (21.30)

Festas de Oeiras. 29 Mai-14 Jun. Grátis

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