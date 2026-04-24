Está na altura de apanhar o elevador do Hotel Mundial – rooftop reabre a 30 de Abril

Com a chegada da Primavera, o hotel volta a convidar a subir até ao nono andar. Além da vista e dos cocktails, as Golden Hour Sessions arrancam a 8 de Maio.

A Primavera instalou-se e com ela os primeiros ecos da reabertura de terraços e esplanadas na cidade. Depois de o IDB ter marcado a grande reabertura para 24 de Abril e do restaurante Casa do Lago by SOI já ter anunciado mais uma temporada no jardim do Pestana Palace, eis que o Rooftop Bar Mundial também regressa para mais uma época de copos e fins de tarde nas alturas.

A vista é a de sempre. A partir deste nono andar do Martim Moniz, alcança-se o rio, o castelo e a Baixa Pombalina. Na carta, o forte continuam a ser os cocktails de clássicos, mas também os petiscos. A reabertura oficial acontece na quinta-feira, 30 de Abril, mas vai ser preciso esperar pelo mês seguinte para ver retomadas as Golden Hour Sessions.

Sempre às quartas e sextas-feiras, há DJ sets e actuações ao vivo. Entre as 18.30 e as 21.30, o ambiente é de festa no último andar do Hotel Mundial, a começar pela primeira sessão, dia 8 de Maio, com Pedro Orvalho e Diogo Mendes (envolve guitarra portuguesa).

Nem só de música ao pôr-do-sol se faz este terraço. A partir das 12.30, servem-se também almoços. Convém ainda ficar atento às happy hours – um copo ou outro sempre acompanharam bem os fins de tarde.

Praça do Martim Moniz, 2 (Martim Moniz). 10.30-23.00

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