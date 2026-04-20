Casa do Lago by SOI: o asiático do Pestana Palace reabre esta semana

Há amores de Verão que ficam enterrados na areia. Outros regressam para sermos novamente felizes. No Pestana Palace, o restaurante pop-up reabre para uma segunda leva de cocktails e pratos asiáticos.

Nem vai ser preciso esperar pelo Verão. É já esta quinta-feira, 23 de Abril, que o restaurante pop-up Soi, que no ano passado ocupou a Casa do Lago do Pestana Palace, reabre para mais uma temporada de pratos asiáticos, cocktails e refeições ao fresco. Depois de uma primeira edição, a experiência repete-se, fiel ao conceito que o restaurante já pratica no Cais do Sodré – o de street food asiática –, enquadrado num cenário idílico em plena cidade.

A informalidade da carta mantém-se, mas com novidades face ao ano passado. Entre elas, o bao de porco desfiado (12€), o nam pla de atum (28€), o cracker de arroz e corvina (19€), a garoupa com caril chakran (32€) e o kung pao beef (25€). Além das cartas de almoço e jantar, o Casa do Lago by SOI tem ainda um menu executivo, composto por um prato do dia, couvert, uma bebida e café. Custa 30€ por pessoa.

DR Maurício Vale

"Estamos num edifício em tons avermelhados, cheio de janelas e com elementos de inspiração oriental. O casamento com a cozinha do chef Maurício Vale é, por isso, perfeito. Rodeada por um jardim romântico de finais do século XIX, período em que o Marquês de Valle-Flôr ergue aqui a sua pequena Versalhes, a antiga casa de chá da propriedade esteve até há pouco reservada a eventos excepcionais", escreveu a Time Out no Verão do ano passado, a propósito da primeira edição deste pop-up.

À semelhança do ano passado, a música faz parte do cardápio. Sobretudo à sexta-feira, dia que contará com Stuart, Elena Eskina, Davide Pinheiro, DJ M.dusa e Paulo Nupi ao comando da mesa de mistura. A 23 de Abril, quinta-feira, é a grande noite de abertura. As reservas têm de ser feitas obrigatoriamente pelo The Fork e o evento terá um preço único de 45€ por pessoa, que incluirá comida e bebida. A partir daí, o espaço terá seis longos meses de vida. O pop-up estará no Pestana Palace até 31 de Outubro.

Rua Jau, 54 (Alcântara). 962 323 886. Seg-Dom 12.00-23.00

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