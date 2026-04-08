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Lisboa

Smoothies, sumos e batidos
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Onde beber os melhores sumos naturais e smoothies em Lisboa

De sumos de fruta a smoothies, descubra os melhores espaços para matar a sede com bebidas naturais em Lisboa. Bem geladinhas.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
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As bebidas frescas casam bem com o tempo quente, mas nem só de calor vivem os sumos naturais ou os smoothies. Na verdade, estas bebidas naturais já fazem parte da nossa rotina, quer seja na Primavera, no Verão, no Outono ou no Inverno. A oferta na cidade não pára de crescer e nós estamos cá para o orientar. Seja para um reforço de imunidade, para procurar um smoothie perto de si, ou apenas para refrescar o dia, há excelentes opções com superalimentos e sumos de fruta fresca, sempre prontos a pegar e levar. Descubra os melhores sítios para beber sumos naturais em Lisboa.

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Os melhores sítios para sumos e batidos

Dear Breakfast

  • Chiado
Dear Breakfast
Dear Breakfast
Fotografia: Manuel Manso

Este é um dos três Dear Breakfast que vai encontrar na cidade – os outros ficam na Bica e em Alfama. Em todas as localizações a decoração é mesma, bem como a carta, que nasceu carregadinha de opções de ovos, dos mexidos aos Benedict, para comer a qualquer hora do dia. Mas antes de se atirar à comida, vale a pena olhar para os sumos naturais e para os batidos. Há de frutos vermelhos e leite de aveia; manga, espinafres e banana; maçã, cenoura, beterraba e gengibre; e manga, laranja, limão e maçã.

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Elevada

  • Lisboa
Elevada
Elevada
Rita Chantre

O Elevada fica em Arroios e divide-se em três vertentes: co-work, café e espaço de eventos pensado para juntar a comunidade em torno da nutrição e da longevidade. A carta de comes e bebes adapta-se a vários tipos de dieta, seja vegana, vegetariana, plant-based, com baixo nível de carboidratos ou hiperproteica. Há smoothie bowls e também batidos proteicos de vários sabores, desde açaí a chocolate.

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Fauna & Flora

  • Lisboa
Fauna & Flora
Fauna & Flora
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O Fauna & Flora dispensa apresentações. Tem uma oferta colorida, às vezes saudável, às vezes nem tanto, mas sempre boa (e fotogénica). Na secção de sumos e batidos, nunca falta uma opção do dia (basta perguntar qual é ao staff), além de sumo de laranja, limonadas e criações como o Green Flora, que leva kiwi, banana, maçã, espinafres, gengibre e limão, ou o Paradise, que tem banana, morango, bagas, leite vegetal e flocos de aveia. Para os apreciadores de açaí, existe um batido que também leva banana e bagas. 

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Hygge Kaffe

  • Dinamarquês
  • São Sebastião
Hygge Kaffe
Hygge Kaffe
DR

O conceito deste café é nórdico, virado para o bem-estar, a felicidade e a partilha com os outros. A ementa apresenta algumas especialidades nórdicas, como as smørrebrød, ou mini panquecas dinamarquesas, sumos de fruta naturais, jarros de limonada e, mais recentemente, bebidas funcionais, pensadas para dar um boost de energia ou hidratação, por exemplo. Há seis batidos neste menu, que incluem sabores como matcha ou morango e aos quais se podem adicionar proteína ou colagénio.

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Merendinha Bar

  • Cafeteria
  • Chiado
Merendinha Bar
Merendinha Bar
DR / Merendinha Instagram

Para os caminheiros que sobem a Rua Nova do Almada ao sol, o Merendinha Bar é a paragem certa para o refresco e reposição de energias. Na ementa, encontra sumos naturais (de laranja, maçã e combinações de frutas) e batidos, como o Hulk Energie. Esta bebida, tal como indica o nome, é verde e leva maçã, ananás, brócolos, gengibre e funcho.  

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Smooch

  • Cafeteria
  • Lisboa
Smooch
Smooch
DR

No Smooch, as receitas são pensadas para quem se preocupa com a boa forma física. As especialidades dividem-se entre sanduíches e batidos. O blissberry é um clássico matinal, com morango, mirtilos, banana, sementes de chia, leite de coco e coco ralado. O passionista é feito com manga, maracujá, iogurte de coco, gengibre cristalizado e leite de amêndoa. E o morning glory, com banana, manteiga de amendoim, aveia, agave, canela e leite de amêndoa. A cada um deles pode adicionar um suplemento de proteína, creatina ou colagénio, ou simplesmente um ingrediente extra. 

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The Therapist

  • Alcântara
The Therapist
The Therapist
DR

O restaurante é conhecido pelas receitas saudáveis, pensadas para a mente, sistema imunitário, organismo, ou força e energia. As bebidas incluem shots, sumos naturais, e smoothies, que no The Therapist da Lx Factory são batidos por cada cliente, que tem de pedalar na bicicleta do bar para dar força à liquidificadora. Quanto mais força fizer, mais cremosa sairá a bebida. Há três à escolha – o Beauty Booster, com frutos vermelhos, banana, maçã e blend pro aging, o Free Your Mind Green, com ananás, banana, manjericão, spirulina e sumo de maçã, e o Pré e Pós Treino, feito com banana, cacau, canela, blend treino, e bebida de aveia.

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Cafés e esplanadas em Lisboa

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