As bebidas frescas casam bem com o tempo quente, mas nem só de calor vivem os sumos naturais ou os smoothies. Na verdade, estas bebidas naturais já fazem parte da nossa rotina, quer seja na Primavera, no Verão, no Outono ou no Inverno. A oferta na cidade não pára de crescer e nós estamos cá para o orientar. Seja para um reforço de imunidade, para procurar um smoothie perto de si, ou apenas para refrescar o dia, há excelentes opções com superalimentos e sumos de fruta fresca, sempre prontos a pegar e levar. Descubra os melhores sítios para beber sumos naturais em Lisboa.

Recomendado: As melhores gelatarias em Lisboa

