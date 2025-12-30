Nesta despensa não entram açúcares refinados ou produtos com glúten. É tudo feito nesta pastelaria saudável, onde as delícias são confeccionados em parte com ingredientes biológicos. No menu há doçarias, mas também pão, salgados ou omeletes. Além do espaço na zona de Roma-Areeiro, a Despensa N.6 tem ainda uma fábrica de produção no Seixal, com ponto de venda para take-away, e uma loja online, com entregas na Grande Lisboa e Margem Sul. Entre os produtos disponíveis, encontrará pão de sementes de abóbora, batata doce, beterraba ou lentilhas vermelhas, bem como uma vasta gama de doces e salgados.
Comer de forma saudável não é equivalente a passar fome. E, em Lisboa, há cada vez mais restaurantes com opções leves, mas muito saborosas, perfeitas para desintoxicar o organismo depois de alguns excessos. E não. Não falamos só de saladas e de comidas de passarinho. Falamos de alimentos nutritivos, saciantes e bem apetitosos. Assim, se segue ou quer seguir um estilo de vida mais saudável, vai querer experimentar alguns destes restaurantes saudáveis em Lisboa, que se adaptam a todos os gostos e também às mais variadas restrições e preferências alimentares.
