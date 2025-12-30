Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Elevada
Rita Chantre | Os pratos e bebidas do Elevada
Rita Chantre

Das saladas às sobremesas. Os melhores restaurantes saudáveis em Lisboa

Comer saudável não é sinónimo de pratos sem sabor e pouco elaborados. Eis alguns dos restaurantes que provam isso mesmo.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Publicidade

Comer de forma saudável não é equivalente a passar fome. E, em Lisboa, há cada vez mais restaurantes com opções leves, mas muito saborosas, perfeitas para desintoxicar o organismo depois de alguns excessos. E não. Não falamos só de saladas e de comidas de passarinho. Falamos de alimentos nutritivos, saciantes e bem apetitosos. Assim, se segue ou quer seguir um estilo de vida mais saudável, vai querer experimentar alguns destes restaurantes saudáveis em Lisboa, que se adaptam a todos os gostos e também às mais variadas restrições e preferências alimentares.

Recomendado: Gaste calorias sem gastar dinheiro nestes ginásios ao ar livre em Lisboa

Os melhores restaurantes saudáveis em Lisboa

1. Despensa N.6

  • Pastelarias
  • Areeiro/Alameda
Despensa N.6
Despensa N.6
© Despensa N.6

Nesta despensa não entram açúcares refinados ou produtos com glúten. É tudo feito nesta pastelaria saudável, onde as delícias são confeccionados em parte com ingredientes biológicos. No menu há doçarias, mas também pão, salgados ou omeletes. Além do espaço na zona de Roma-Areeiro, a Despensa N.6 tem ainda uma fábrica de produção no Seixal, com ponto de venda para take-away, e uma loja online, com entregas na Grande Lisboa e Margem Sul. Entre os produtos disponíveis, encontrará pão de sementes de abóbora, batata doce, beterraba ou lentilhas vermelhas, bem como uma vasta gama de doces e salgados.

Ler mais

2. Elevada

  • Lisboa
Elevada
Elevada
Rita Chantre

Depois de cerca de um ano de obras de remodelação, Jodie Stapleton fez nascer a Elevada no número 25C da Rua José Estêvão, em Arroios. O projecto divide-se em três vertentes: co-work, café e espaço de eventos pensados para juntar a comunidade em torno da nutrição e longevidade. Já a carta de comes e bebes, apresentada pelo chef Danilo Martins, adapta-se a vários tipos de dieta, seja vegana, vegetariana, plant-based, com baixo nível de carboidratos ou então hiperproteica. Aos fins-de-semana, há menu de brunch com tosta, panquecas, iogurte caseiro e café. 

Ler mais
Publicidade

3. Frutalmeidas – Roma

  • Compras
  • Mercearias
  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Frutalmeidas – Roma
Frutalmeidas – Roma
©Duarte Drago

Há quem lá vá pelos pastéis (legítimo), quem sonhe com o dia de anos para encomendar o bolo de morango e natas (compreende-se), mas também há quem passe só para beber um sumo de fruta e comer uma salada. Aproveite e leve também um cesto de fruta fresca para casa, estará a contribuir para a manutenção do comércio nacional. Pense nisso. Além da loja na Avenida de Roma, o Frutalmeidas também existe no Saldanha.

Ler mais

4. Frutaria Café

  • Mercearias finas
  • Baixa Pombalina
Frutaria Café
Frutaria Café
Fotografia: Manuel Manso

Não é a mais tradicional das frutarias. Esta tem o chão em mármore axadrezado polido, paredes em madeira, uma horta vertical, mesas e um quadro em ardósia preto carregadinho de sugestões para comer e beber, dos sumos naturais às smoothie bowls. Tem também brunch e cocktails. Praticamente tudo o que está no menu leva fruta – não deixa de ser docinho e muito atractivo para os mais gulosos. 

Ler mais
Publicidade

5. Healthy QB

  • Lumiar
Healthy QB
Healthy QB
Mariana Valle Lima

No Verão de 2021, as aventuras do casal Filipa Alves e David Mourão corriam sobre rodas. Literalmente. Andavam de capelinha em capelinha com uma food truck em forma de eléctrico, a servir comes e bebes para pegar e levar. Com a chegada do Inverno foi preciso arranjar uma alternativa. Em Fevereiro de 2022, o projecto Healthy QB fixou-se em Telheiras, num espaço descontraído, onde se servem algumas refeições saudáveis, mas outras que nem tanto. Os sumos naturais são uma bom refresco em dias quentes. 

Ler mais

6. Honest Greens

  • Lisboa
Honest Greens
Honest Greens
©DR

Chegaram a Portugal vindos de Espanha e a verdade é que não têm tido mãos a medir. A cadeia de restaurantes de comida saudável Honest Greens conta com oito espaços em Lisboa e Cascais, e mais dois no Porto. Em todos, o menu é o mesmo  sazonal, sustentável e saudável, com opções para várias dietas, desde a keto à plant-based – e a sensação de estarmos a entrar num pequeno bosque urbano também. As refeições rápidas e coloridas para qualquer hora, do pequeno-almoço ao jantar, com tostas, bowls, pratos vegetarianos ou com a devida proteína, individuais ou para partilhar, pastelaria e cafetaria, são sempre o prato forte.

Ler mais
Publicidade

7. Local – Your Healthy Kitchen

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Local – Your Healthy Kitchen
Local – Your Healthy Kitchen
DR

Nos restaurantes Local de Cascais, da Avenida da Liberdade, de Alvalade, de Santos e do Amoreiras, há uma vasta escolha de pratos de peixe e de carne, sempre com um equilíbrio entre a proteína e hidratos e muita cor. Nestes restaurantes, há opções vegan, vegetarianas e para todos os gostos. Só não entram alimentos processados e açúcar refinado.

Ler mais

8. Manjerica

  • Vegetariano
  • Santa Maria Maior
Manjerica
Manjerica
©Inês Félix

Este pequeno restaurante serve “coisas deliciosamente saudáveis”, resume a dona, Licínia Moura. Há sumos de fruta sem adição de água ou açúcares e os pratos-base aqui servidos são 100% vegetais (mas a todos é possível acrescentar ovo, frango ou salmão). Há saladas compostas, tostas, wraps, shakshuka, ovos que vão dos benedict aos mexidos, feijoada de legumes ou até um mexido de tofu. Os doces são daqueles para comer sem grandes culpas no cartório, dos brownies às panquecas, tudo 100% à base de plantas.

Ler mais
Publicidade

9. OakBerry

  • Brasileiro
  • Grande Lisboa
OakBerry
OakBerry
©Duarte Drago

No OakBerry, uma marca fundada em 2016 em São Paulo, o açaí é 100% natural, não tem corantes nem conservantes, e pode ser comido em bowls ou smoothies. A ideia é poder ser até uma refeição, tirando partido do açaí ser um fruto rico em fibras, cálcio, ferro. Tem vitaminas, é antioxidante e anti-inflamatório e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Boa opção pré ou pós-treino, lanchinho ou em substituição de uma das refeições principais do dia.  

Ler mais

10. Organi Chiado

  • Vegetariano
  • Chiado
Organi Chiado
Organi Chiado
Fotografia: Manuel Manso

Há uma data de coisas boas que fazem bem à saúde neste restaurante vegan do Chiado, que abriu as portas na Calçada Nova de São Francisco, em Dezembro de 2016. O radicalismo fica do lado de lá da porta: a par das opções vegan, há sempre um prato de peixe ou de marisco. Carne, ovos, lacticínios e açúcares refinados é que não são bem-vindos. 

Ler mais
Publicidade

11. Selllva

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Selllva
Selllva
©Cristiana Morais

O grupo Capricciosa tem já 12 restaurantes no seu portefólio mas faltava-lhe um conceito mais saudável. O Selllva – os três L’s não são erro, precisa de os imaginar como uma garra –, na rua Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal, junta-se ao clã como um restaurante saudável sem ser fundamentalistas, com opções vegetarianas e veganas mas também boas propostas para quem não quer abdicar da proteína animal. Há um menu jet lag, disponível das 08.00 às 18.00, com opções que sabem bem qualquer que seja a altura do dia, e um "into the wild", com pratos das “diferentes selvas espalhadas pelo mundo”. Além da parte complementar de cafetaria, há também um bar, com lugares ao balcão, pronto a servir cocktails mais ou menos tropicais. Também tem morada em Campo de Ourique e na Lx Factory. 

Ler mais

12. The Therapist – Alvalade

  • Alvalade
The Therapist – Alvalade
The Therapist – Alvalade
Manuel Manso

No The Therapist, a ideia é ter um menu adaptado à necessidade de cada pessoa. Por isso, os pratos estão escritos na carta a cinco cores diferentes – os castanhos foram pensados para a mente, com um boost de antioxidantes para evitar o cansaço e melhorar o humor; a rosa estão as propostas para o reforço de proteínas e gorduras boas para dar força e energia; a amarelo os pratos que ajudam a fortalecer o sistema imunitário, com propriedades anti-inflamatórias; verde é sinónimo de detox do organismo, com fibras, probióticos e prebióticos para ajudar a digestão e a regular o sistema; e, por fim, os pratos a azul prometem ajudar a nutrir a pele e o cabelo.

Ler mais
Publicidade

13. The Green Affair

  • Vegano
  • Avenidas Novas
The Green Affair
The Green Affair
DR / Facebook The Green Affair

O restaurante vegan expandiu o negócio para o Chiado no final de 2019, um ano e meio depois de abrir o primeiro espaço nas Avenidas Novas. Os essenciais do menu do irmão mais velho estão lá todos, para almoços e jantares onde nada de origem animal entra no prato. Há opções mais leves, como bowls e sopa, e outras mais consistentes, como linguine, risotto e Wellington de cogumelos e batata-doce.  

Ler mais

14. Último Porto

  • Português
  • Estrela/Lapa/Santos
Último Porto
Último Porto
©Duarte Drago

Haverá algo mais saudável (e saboroso) do que peixe grelhado? No Último Porto, a frescura do peixe é certa e apreciada por toda a clientela. Tem uma das grelhas mais respeitadas de Lisboa e fica mesmo em cima do rio, na Estação Marítima da Rocha do Conde de Óbidos. No Último Porto, que serve apenas aos almoços, tudo o que vai para o prato é fresco: há peixe espada, chocos, douradas, pampos, cabeça de garoupa e ovas grelhadas, tudo servido nas tradicionais travessas de inox.

Ler mais

Lisboa verde

Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.