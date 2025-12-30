O grupo Capricciosa tem já 12 restaurantes no seu portefólio mas faltava-lhe um conceito mais saudável. O Selllva – os três L’s não são erro, precisa de os imaginar como uma garra –, na rua Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal, junta-se ao clã como um restaurante saudável sem ser fundamentalistas, com opções vegetarianas e veganas mas também boas propostas para quem não quer abdicar da proteína animal. Há um menu jet lag, disponível das 08.00 às 18.00, com opções que sabem bem qualquer que seja a altura do dia, e um "into the wild", com pratos das “diferentes selvas espalhadas pelo mundo”. Além da parte complementar de cafetaria, há também um bar, com lugares ao balcão, pronto a servir cocktails mais ou menos tropicais. Também tem morada em Campo de Ourique e na Lx Factory.