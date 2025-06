Casa do Lago by Soi: um amor de Verão temperado com sabores asiáticos

Este Verão, o Soi foi convidado a pôr a mesa na Casa do Lago, o restaurante sazonal do Pestana Palace. O resultado é uma experiência romântica e de evasão, sem sair da cidade.

Entrar neste hotel histórico é um privilégio. E desde o início de Junho que tem um bom motivo para o fazer – sem pernoitas milionárias, muito menos por mera e descarada bisbilhotice. O Soi, restaurante que há oito anos serve a melhor street food asiática do Cais do Sodré, foi convidado a instalar-se aqui durante todo o Verão. Na Casa do Lago by Soi, o novo restaurante sazonal do Pestana Palace, o cenário pode evocar o romantismo de outros tempos, mas à mesa são os sabores asiáticos que dominam a experiência.

Estamos num edifício em tons avermelhados, cheio de janelas e com elementos de inspiração oriental. O casamento com a cozinha do chef Maurício Vale é, por isso, perfeito. Rodeada por um jardim romântico de finais do século XIX, período em que o Marquês de Valle-Flôr ergue aqui a sua pequena Versalhes, a antiga casa de chá da propriedade esteve até há pouco reservada a eventos excepcionais. Agora, a Casa do Lago serve almoços e jantares e até dá música aos finais de tarde, com DJ set às sextas e sábados.

DR

A carta combina clássicos do Cais do Sodré e novas propostas, pensadas para almoços com vista para a piscina ou para jantares no interior, momento em que o menu é reforçado com pratos quentes e robustos. O pastrami de brisket é um dos produtos estrela do chef. Na Casa do Lago by Soi é servido em forma de tacos verdes (20€). Num momento didáctico, já na mesa, combinam-se os ingredientes sobre uma folha de alface. Além da carne e do molho, pode ainda adicionar kimchi de amendoim.

Os restantes petiscos asiáticos seguem a norma do conforto. Há os spring rolls da praxe (8,50€) um sortido de baos que vai do pato caramelizado à pakora, passando pelo camarão e pelo tão famoso brisket (9,50€-12€). Nem de propósito, voltamos a encontrar o trunfo de Maurício Vale na secção de sanduíches, combinado com queijo fumado, maionese de caril verde e molho BBQ chinês e em versão smash burger (14,50€-25€).

DR

Na secção de saladas, destaque para a Crispy Thai Salad com adição de camarão (25€). A combinação fresca e estival envolve a dita proteína do mar, generosa e carnuda, papaia e manga verde, molho de tamarindo e lima. E por falar em frescura, convém dar uma vista de olhos na carta de cocktails, onde figura o Soi Sour (11€), com base alcoólica de vodka e sake, e o Lapsang Scent (18€), com gin e xarope de hibisco.

Até Setembro, a Casa do Lago by Soi vai tornar o Verão no Pestana Palace mais movimentado. O hotel, conhecido por ser o preferido de estrelas como Madonna, abre-se ao exterior e recebe não hóspedes para uma experiência de retiro em plena cidade. Para fechar em beleza, só fica mesmo a faltar a sobremesa. Num mundo onde existem dois tipos de pessoas – as que gostam de guloseimas que poupam no açúcar e as que desconhecem o conceito de "demasiado doce" –, a carta propõe duas opções distintas. Colé (9,50€), um exótico gelado de curcuma, ou o Soi Loco (9,50€), um pequeno vulcão de merengue de kaffir e Toblerone, com interior de gelado de yuzo e coco, com crumble na base e creme de coco fresco.

DR

Tanta frescura só pode cair bem. A direcção do hotel espera que, no próximo ano, a Casa do Lago volte a abrir portas como restaurante sazonal. A antiga sala de chá do marquês ganha assim o estatuto de refúgio estival, seja com estes ou outros sabores.

Rua Jau, 54 (Alto de Santo Amaro). Seg-Dom 12.00-23.00

