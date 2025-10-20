Baseando-se nas opiniões de milhares de locais, estes dez destinos são os que mais alegria proporcionam aos seus habitantes. Lisboa está na lista.

O que faz com que uma cidade valha a pena ser vivida? Serão os transportes, os espaços verdes, a cena artística ou a vida nocturna? A sua beleza, o sentido de comunidade ou a diversidade e inclusão que promove? Poder-se-ia argumentar que todos esses factores são cruciais, mas há um acima de todos os outros – a nossa felicidade.

Poderíamos apostar que uma cidade feliz é, provavelmente, uma cidade excelente – e foi por isso que a Time Out pediu a 18.500 habitantes de várias cidades que partilhassem o que, nos lugares onde vivem, lhes traz maior alegria. Mais concretamente, foi-lhes pedido que respondessem a afirmações como: “Sinto-me mais feliz na minha cidade do que noutros lugares onde vivi”, “As pessoas na minha cidade parecem positivas”, “Encontro alegria nas experiências quotidianas que a minha cidade oferece”, “A sensação de felicidade na minha cidade tem aumentado recentemente”, e, no geral, “A minha cidade torna-me feliz”.

Com base nas respostas, organizámos uma lista das cidades mais felizes do mundo, bem como um resumo dos centros urbanos europeus onde os residentes são mais propensos a sorrir de orelha a orelha. E a cidade que lidera este ranking (ocupando o nono lugar na lista mundial) é – pausa dramática – Sevilha!

Sevilha lidera a felicidade no continente

Porquê? Bem, 86% dos habitantes inquiridos afirmaram encontrar alegria no quotidiano e sentir que os seus vizinhos são pessoas positivas, enquanto 74% reconheceram que o sentimento de felicidade tem crescido recentemente. No total, uns impressionantes 91% dos sevilhanos disseram que a sua cidade os faz felizes.

Mas Sevilha está longe de ser o único lugar alegre para viver em Espanha. Valência surge em quarto lugar e Madrid em décimo, embora talvez o dado mais curioso do estudo venha de Bilbau, classificada em sétimo lugar. Cem por cento dos inquiridos da cidade basca afirmaram sentir-se mais felizes em Bilbau do que em qualquer outro lugar. Deve ser por causa dos pintxos.

O Reino Unido também se saiu muito bem, com duas cidades inglesas e duas escocesas a figurarem no top 10 europeu.

Arlindo Camacho

As duas posições finais foram para Portugal, com o Porto a ocupar a 3.ª posição e Lisboa no 8.º lugar. Isto significa que as cidades mais felizes da Europa se concentram nos mesmos três países.

As 10 cidades mais felizes da Europa, segundo os seus habitantes

Sevilha Brighton Porto Valência Glasgow Londres Bilbau Lisboa Edimburgo Madrid

