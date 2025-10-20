O que faz com que uma cidade valha a pena ser vivida? Serão os transportes, os espaços verdes, a cena artística ou a vida nocturna? A sua beleza, o sentido de comunidade ou a diversidade e inclusão que promove? Poder-se-ia argumentar que todos esses factores são cruciais, mas há um acima de todos os outros – a nossa felicidade.
Poderíamos apostar que uma cidade feliz é, provavelmente, uma cidade excelente – e foi por isso que a Time Out pediu a 18.500 habitantes de várias cidades que partilhassem o que, nos lugares onde vivem, lhes traz maior alegria. Mais concretamente, foi-lhes pedido que respondessem a afirmações como: “Sinto-me mais feliz na minha cidade do que noutros lugares onde vivi”, “As pessoas na minha cidade parecem positivas”, “Encontro alegria nas experiências quotidianas que a minha cidade oferece”, “A sensação de felicidade na minha cidade tem aumentado recentemente”, e, no geral, “A minha cidade torna-me feliz”.
Com base nas respostas, organizámos uma lista das cidades mais felizes do mundo, bem como um resumo dos centros urbanos europeus onde os residentes são mais propensos a sorrir de orelha a orelha. E a cidade que lidera este ranking (ocupando o nono lugar na lista mundial) é – pausa dramática – Sevilha!
Sevilha lidera a felicidade no continente
Porquê? Bem, 86% dos habitantes inquiridos afirmaram encontrar alegria no quotidiano e sentir que os seus vizinhos são pessoas positivas, enquanto 74% reconheceram que o sentimento de felicidade tem crescido recentemente. No total, uns impressionantes 91% dos sevilhanos disseram que a sua cidade os faz felizes.
Mas Sevilha está longe de ser o único lugar alegre para viver em Espanha. Valência surge em quarto lugar e Madrid em décimo, embora talvez o dado mais curioso do estudo venha de Bilbau, classificada em sétimo lugar. Cem por cento dos inquiridos da cidade basca afirmaram sentir-se mais felizes em Bilbau do que em qualquer outro lugar. Deve ser por causa dos pintxos.
O Reino Unido também se saiu muito bem, com duas cidades inglesas e duas escocesas a figurarem no top 10 europeu.
As duas posições finais foram para Portugal, com o Porto a ocupar a 3.ª posição e Lisboa no 8.º lugar. Isto significa que as cidades mais felizes da Europa se concentram nos mesmos três países.
As 10 cidades mais felizes da Europa, segundo os seus habitantes
- Sevilha
- Brighton
- Porto
- Valência
- Glasgow
- Londres
- Bilbau
- Lisboa
- Edimburgo
- Madrid
