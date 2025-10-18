Foram avaliados factores como a economia, a mobilidade dos cidadãos, a qualidade de vida, a tecnologia e a inovação.

O nomadismo digital explodiu nos anos 2020, mas existe enquanto conceito desde a década de 1990. Apesar de alguma especulação quanto a saber se o sonho de trabalhar a partir de qualquer lugar é realmente a vida idílica que muitos imaginaram, continua a ser uma opção de estilo de vida cada vez mais popular e, em 2025, está longe de desaparecer.

Para quem considera aliciante a ideia de fazer as malas e trabalhar remotamente no estrangeiro, é importante saber que países oferecem a melhor experiência para nómadas digitais – e é exactamente isso que o novo relatório da Global Citizen Solutions vem revelar.

O estudo avaliou indicadores distribuídos por seis categorias – incluindo cidadania e mobilidade (como o acesso à nacionalidade), economia (por exemplo, o custo de vida) e tecnologia e inovação (como a velocidade da internet) – e elaborou uma lista dos dez melhores países para os nómadas digitais se instalarem este ano.

Hola, Espanha

No topo da lista ficou Espanha, com uma impressionante pontuação global de 99,67, graças aos elevados resultados nas áreas de cidadania e mobilidade, bem como de tecnologia e inovação. Mas há muito mais do que estes números demonstram. Antes de mais, o clima – o país é abençoado com cerca de 300 dias de sol por ano (tendo obtido 91,53 no índice de qualidade de vida, que inclui o factor climático), e algumas zonas da costa sul, como a Costa del Sol, chegam a alcançar 320 dias de sol anuais.

Photograph: Shutterstock

O país vizinho figura também confortavelmente entre os 50 mais felizes do mundo, com duas das suas cidades a integrarem a mais recente lista da Time Out das cidades mais felizes do planeta (onde figura o nosso Porto). Com tanto sol, praias de perder a cabeça, cidades mundialmente conhecidas mas ainda subvalorizadas e, naturalmente, uma gastronomia de fazer crescer água na boca, não é de estranhar.

Dito isto, o sentimento em relação ao turismo tem sido tenso em várias regiões do país nas duas últimas épocas estivais, com milhares de pessoas a protestar contra a falta de apoio governamental às populações locais, que enfrentam uma crise habitacional e um custo de vida em forte crescimento. É algo a ter em consideração antes de ponderar uma mudança.

Portugal conquistou a sexta posição do ranking global.

Manuel Manso

Os 10 melhores destinos do mundo para nómadas digitais

Espanha Países Baixos Uruguai Canadá Chéquia Portugal França Emirados Árabes Unidos Alemanha Malta

Últimas notícias de viagens na Time Out

Sabia que 2026 será o melhor ano da última década para ver a aurora boreal? Aqui contamos-lhe onde o pode fazer. Uma aldeia portuguesa foi distinguida como uma das mais belas do mundo e Lisboa acaba de ser eleita a mais feliz para viajar.