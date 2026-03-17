Este festival é para amantes do café (e tem provas ilimitadas)

Se é da opinião de que café nunca é demais, veio ao sítio certo. Na sua terceira edição, a Coffee Week, que este ano se realiza entre 23 e 29 de Março, de segunda a domingo, volta a apresentar um programa itinerante, com eventos pop-up pela cidade, e inaugura, pela primeira vez em Lisboa, o Coffee Market, com provas ilimitadas de café no 8 Marvila.

Com curadoria da Tasteology, responsável também pela Coffee Week no Porto e outras experiências à volta do café, a programação é vasta, pensada tanto para profissionais da área como para curiosos e apreciadores. A partida é dada na segunda-feira, 23 de Março, com uma caminhada por Lisboa (30€), para explorar a nova vaga do café de especialidade. Guiado por Inês de Ayala, o percurso começa com uma visita à histórica A Flôr da Selva, uma das poucas torrefacções que ainda mantém vivo o ritual do forno a lenha.

Já a festa de abertura, está marcado para as 19.00, no Neighbourhood. O ponto alto será o Trivia de Café, onde poderá testar os seus conhecimentos. A ideia é que, organizados em equipas, os participantes sejam desafiados com perguntas que vão desde a botânica e origens até às curiosidades mais obscuras do sector. E, sim, há prémios. A entrada custa 3€. Mas atenção, a programação não se fica por aqui. Estão previstas mais de 30 actividades em sete dias, desde workshops a conversas.

O destaque é, claro, o Coffee Market, que se realiza de 27 a 29 de Março, no 8 Marvila. São três dias de provas de café ilimitadas, workshops, palestras de grandes nomes nacionais e internacionais, exposição de equipamentos e acessórios, campeonatos e lounge para conhecer outros apaixonados do mundo do café. Um dia custa 10€, com oferta de uma chávena para as provas, mas há um passe de três dias a 22€, que também inclui chávena e tote bag – se quiser adicionar estacionamento, jantar, merchandising e uma caixa com várias variedades de café a concurso, o acesso fica por 120€.

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No La Repubblica 29 o forno trabalha durante todo o dia – tem tudo o que um italiano deve ter: pizzas, massas, risottos e lambrusco, claro. Já o Pub Lisboeta foi invadido pelas Pachecas e agora, além de cocktails, tem produtos de mercearia e uma nova carta. Já para os amantes do café e do matcha, o Senzi, no Cais do Sodré, tem bebidas de autor, para provar com o brunch.