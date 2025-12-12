Feira de vinhos leva provas, conversas e Fernando Alvim até ao Beato

Como é que o vinho pode estar cada vez mais presente nas cidades, de forma inovadora, acessível e culturalmente integrada? É esta a questão que orienta a programação do Lisbon Urban Wine Tourism, um evento de vinho e enoturismo que quer reunir produtores, profissionais do sector e o público em geral já este sábado, 13 de Dezembro, entre as 17.00 e as 21.00, na antiga Fábrica do Pão, no Hub Criativo do Beato.

A programação – que combina vinho, turismo, cultura urbana, experiências e música – inclui provas livres de mais de 200 vinhos e espumantes de Lisboa e da Península de Setúbal, mas também um ciclo de conversas, conduzidas por personalidades do enoturismo, da gastronomia, do vinho e da comunicação. Mais tarde, a partir das 21.00, o ambiente ganha nova vida com uma Wine Party, com Fernando Alvim no papel de DJ.

“Queremos que as pessoas entrem, conheçam o enoturismo de uma forma diferente, provem bons vinhos, dancem, conversem e sintam que fazem parte de algo novo”, diz a presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo, Maria João de Almeida, citada em comunicado. Na mesma nota, listam-se algumas das referências vinícolas presentes, como a Quinta do Gradil, o Chão do Prado e o Cerrado da Porta, de Lisboa, e a Casa Ermelinda Freitas, a Herdade da Comporta e a Quinta de Catralvos, da Península de Setúbal, entre outras.

Esta iniciativa da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa está a ser produzida pela Associação Portuguesa de Enoturismo, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e das Comissões Vitivinícolas de Lisboa e Península de Setúbal. Os bilhetes já estão à venda – na Ticketline e noutros locais – e o preço inclui copo e prova livre até às 21.00, bem como dois vouchers para dois copos de vinho a partir das 21.00. Até 12 de Dezembro, estão a 12€. No local, vão custar 20€.

Rua da Manutenção, 71 (Beato). Sáb 17.00-21.00. 12€-20€

