Festas de Lisboa: Europiano e Matias Damásio em dois concertos gratuitos

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Entre marchas, arraiais e celebrações dos quatro cantos do mundo, as Festas de Lisboa levam a música para as ruas. Há fado no Castelo, Tchaikovsky e Matias Damásio em Belém.
Mais um ano, mais um mês em festa na Lisboa de Santo António. O programa deste ano das Festas de Lisboa cumpre com clássicos indispensáveis, como os arraiais e as Marchas Populares, mas também apadrinha novos formatos como os concertos nos Jardins da Torre de Belém, um dos pontos altos do calendário.
O primeiro acontece no dia 21 de Junho, às 20.30, e celebra o Dia Mundial da Música em conjunto com outras cidades da Europa. Sob a direcção do maestro Hannu Lintu e com a participação do pianista Bruce Liu, a Orquestra Gulbenkian vai interpretar Concerto para Piano e Orquestra n.º 1, em Si bemol menor, op. 23, de Tchaikovsky, entre outras peças de outros compositores. A iniciativa internacional dá pelo nome de Europiano.
O concerto será de entrada livre, tal como o da semana seguinte. No mesmo local, a 26 de Junho, às 21.30, Matias Damásio sobe ao palco para entoar os principais clássicos da sua discografia. O cantor romântico vai contar com alguns convidados – Rita Guerra, Ivandro e Héber Marques.
É um programa já habitual nas Festas de Lisboa. Este ano, serão dois os concertos de fado no Castelo de São Jorge, ambos de entrada gratuita. A 5 de Junho o espectáculo fica por conta de Pedro Moutinho e Sofia Hoffmann. No dia seguinte, também às 21.30, Gisela João convida o grupo coral Fio à Meada.
Apesar de gratuita, a entrada estará sujeita à lotação do espaço e requer bilhete levantado previamente na bilheteira do castelo de São Jorge, a partir das 19.00 do próprio dia. Cada pessoa pode levantar, no máximo, dois bilhetes.
As Marchas Populares são um dos momentos altos desta quadra e, ainda antes de as vermos descer a Avenida da Liberdade, na noite de 12 de Junho, os vários bairros apresentam-se ao júri no dias 29, 30 e 31 de Maio, na Meo Arena. No dia 20 de Junho, às 17.00, é a vez das marchas infantis das escolas lisboetas se apresentarem na Alameda D. Afonso Henriques. Os arraiais são outra parte indispensável desta festa, é certo. Mas desse tema ocupamo-nos na nossa lista dos melhores arraiais da cidade – e de forma exaustiva.
Se alguns correm atrás do par ideal, outros correm pelo santo casamenteiro. No dia 7 de Junho, volta a cumprir-se a tradição da Corrida de Santo António, em Belém. São dez quilómetros (ou quatro quilómetros de caminhada vigorosa). As inscrições estão abertas.
No dia 12 de Junho, casam-se os noivos e noivas de Santo António, mas durante as duas semanas anteriores, assinala-se a Trezena a Santo António, no Museu de Lisboa. Estão programadas oficinas, fados, guitarradas, percursos e a habitual exposição de tronos em honra do santo.
Este ano, as Festas de Lisboa voltam a englobar um sortido de celebrações de diferentes países, com comunidades presentes na cidade. As primeiras estão marcadas para o dia 7 de Junho. Das 10.00 às 18.00, o Jardim do Palácio Pimenta celebra a cultura coreana, com dança, comida, artes marciais e, claro, muito k-pop. No mesmo dia, das 10.00 às 19.30, acontece o festival Bollywood Holi, na Comunidade Hindu de Portugal, em Telheiras. A entrada é gratuita em ambos.
No Jardim Vasco da Gama, o Thai Festival celebra a cultura tailandesa de 19 a 21 de Junho. Um pretexto para conhecer melhor esta cultura asiática, da moda à gastronomia, das artes marciais às famosas massagens. A 20 de Junho, a Arraial Alemão no Goethe-Institut. No dia 26, no Chiado, é a vez dos austríacos fazerem a festa. Entre os dias 5 e 8 de Junho, o Cinema São Jorge acolhe o Ciclo de Cinema Japonês.
Também as salas de teatro são convocadas para a festa. De 4 a 28 de Junho, o Teatro Variedades apresenta Radojka, uma comédia de Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal. Ao TBA, chega o espectáculo A.TRAVESSA.DA, de 18 a 20 de Junho. Deixar o Karate é a proposta de Miguel Castro Caldas e Pedro Gil, em cena no São Luiz, de 24 de Junho a 5 de Julho. No Museu da Marioneta, dia 28 de Junho, uma oficina dedica tempo e atenção à construção dos Robertos. Há Festa na Cidade é o programa festivo do Lu.Ca, nos dias 20 e 21 de Junho.
Se é mais dado ao cinema, as sessões no terraço do Capitólio estão aí à porta – como, aliás, já lhe tínhamos contado. O CineConchas regressa a 25 de Junho para nove sessões ao ar livre. De 18 a 21 de Junho, é a vez do Cinema São Jorge receber a Mostra de
Cinema Arqueológico, com três dezenas de filmes e documentários.
Não dê já o plano de festas como fechado. O dia 20 de Junho é para ficar de olhos postos no Tejo. É o Dia da Marinha do Tejo, o que leva sempre muitas embarcações tradicionais a desfilar pelas águas do estuário. O melhor local para assistir? O Terreiro do Paço. Se estiver numa de ver desfilar veículos terrestres também, no dia 6 de Junho vai haver clássicos da Carris a circular solenemente junto à Estação de Santo Amaro, em Alcântara.
A 6 de Junho, há mais uma Noite da Literatura Europeia. No dia 13 de Junho, feriado e sábado, pode marcar presença em duas festas de anos – a da pintora Maria Helena Vieira da Silva, que planeou um dia de concertos, oficinas, visitas guiadas e uma feira do livro, e a de Fernando Pessoa, que se fica pelas visitas orientadas.
Pode sempre informar-se sobre estas e outras iniciativas englobadas na programação das Festas de Lisboa no site da EGEAC.
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