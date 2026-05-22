Festas de Lisboa: Europiano e Matias Damásio em dois concertos gratuitos

Entre marchas, arraiais e celebrações dos quatro cantos do mundo, as Festas de Lisboa levam a música para as ruas. Há fado no Castelo, Tchaikovsky e Matias Damásio em Belém.

Mais um ano, mais um mês em festa na Lisboa de Santo António. O programa deste ano das Festas de Lisboa cumpre com clássicos indispensáveis, como os arraiais e as Marchas Populares, mas também apadrinha novos formatos como os concertos nos Jardins da Torre de Belém, um dos pontos altos do calendário.

O primeiro acontece no dia 21 de Junho, às 20.30, e celebra o Dia Mundial da Música em conjunto com outras cidades da Europa. Sob a direcção do maestro Hannu Lintu e com a participação do pianista Bruce Liu, a Orquestra Gulbenkian vai interpretar Concerto para Piano e Orquestra n.º 1, em Si bemol menor, op. 23, de Tchaikovsky, entre outras peças de outros compositores. A iniciativa internacional dá pelo nome de Europiano.

O concerto será de entrada livre, tal como o da semana seguinte. No mesmo local, a 26 de Junho, às 21.30, Matias Damásio sobe ao palco para entoar os principais clássicos da sua discografia. O cantor romântico vai contar com alguns convidados – Rita Guerra, Ivandro e Héber Marques.

O fado sobe ao Castelo

É um programa já habitual nas Festas de Lisboa. Este ano, serão dois os concertos de fado no Castelo de São Jorge, ambos de entrada gratuita. A 5 de Junho o espectáculo fica por conta de Pedro Moutinho e Sofia Hoffmann. No dia seguinte, também às 21.30, Gisela João convida o grupo coral Fio à Meada.

Nicole Sánchez Fio à Meada

Apesar de gratuita, a entrada estará sujeita à lotação do espaço e requer bilhete levantado previamente na bilheteira do castelo de São Jorge, a partir das 19.00 do próprio dia. Cada pessoa pode levantar, no máximo, dois bilhetes.

Toca a marchar

As Marchas Populares são um dos momentos altos desta quadra e, ainda antes de as vermos descer a Avenida da Liberdade, na noite de 12 de Junho, os vários bairros apresentam-se ao júri no dias 29, 30 e 31 de Maio, na Meo Arena. No dia 20 de Junho, às 17.00, é a vez das marchas infantis das escolas lisboetas se apresentarem na Alameda D. Afonso Henriques. Os arraiais são outra parte indispensável desta festa, é certo. Mas desse tema ocupamo-nos na nossa lista dos melhores arraiais da cidade – e de forma exaustiva.

Louvores a Santo António

Se alguns correm atrás do par ideal, outros correm pelo santo casamenteiro. No dia 7 de Junho, volta a cumprir-se a tradição da Corrida de Santo António, em Belém. São dez quilómetros (ou quatro quilómetros de caminhada vigorosa). As inscrições estão abertas.

©José Avelas Museu de Lisboa - Santo António

No dia 12 de Junho, casam-se os noivos e noivas de Santo António, mas durante as duas semanas anteriores, assinala-se a Trezena a Santo António, no Museu de Lisboa. Estão programadas oficinas, fados, guitarradas, percursos e a habitual exposição de tronos em honra do santo.

Festas do mundo

Este ano, as Festas de Lisboa voltam a englobar um sortido de celebrações de diferentes países, com comunidades presentes na cidade. As primeiras estão marcadas para o dia 7 de Junho. Das 10.00 às 18.00, o Jardim do Palácio Pimenta celebra a cultura coreana, com dança, comida, artes marciais e, claro, muito k-pop. No mesmo dia, das 10.00 às 19.30, acontece o festival Bollywood Holi, na Comunidade Hindu de Portugal, em Telheiras. A entrada é gratuita em ambos.

No Jardim Vasco da Gama, o Thai Festival celebra a cultura tailandesa de 19 a 21 de Junho. Um pretexto para conhecer melhor esta cultura asiática, da moda à gastronomia, das artes marciais às famosas massagens. A 20 de Junho, a Arraial Alemão no Goethe-Institut. No dia 26, no Chiado, é a vez dos austríacos fazerem a festa. Entre os dias 5 e 8 de Junho, o Cinema São Jorge acolhe o Ciclo de Cinema Japonês.

As festas chegam ao teatro... e ao cinema

Também as salas de teatro são convocadas para a festa. De 4 a 28 de Junho, o Teatro Variedades apresenta Radojka, uma comédia de Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal. Ao TBA, chega o espectáculo A.TRAVESSA.DA, de 18 a 20 de Junho. Deixar o Karate é a proposta de Miguel Castro Caldas e Pedro Gil, em cena no São Luiz, de 24 de Junho a 5 de Julho. No Museu da Marioneta, dia 28 de Junho, uma oficina dedica tempo e atenção à construção dos Robertos. Há Festa na Cidade é o programa festivo do Lu.Ca, nos dias 20 e 21 de Junho.

Se é mais dado ao cinema, as sessões no terraço do Capitólio estão aí à porta – como, aliás, já lhe tínhamos contado. O CineConchas regressa a 25 de Junho para nove sessões ao ar livre. De 18 a 21 de Junho, é a vez do Cinema São Jorge receber a Mostra de

Cinema Arqueológico, com três dezenas de filmes e documentários.

Guarde um espacinho na agenda

Não dê já o plano de festas como fechado. O dia 20 de Junho é para ficar de olhos postos no Tejo. É o Dia da Marinha do Tejo, o que leva sempre muitas embarcações tradicionais a desfilar pelas águas do estuário. O melhor local para assistir? O Terreiro do Paço. Se estiver numa de ver desfilar veículos terrestres também, no dia 6 de Junho vai haver clássicos da Carris a circular solenemente junto à Estação de Santo Amaro, em Alcântara.

DR/CML Desfile de clássicos da Carris em 2024

A 6 de Junho, há mais uma Noite da Literatura Europeia. No dia 13 de Junho, feriado e sábado, pode marcar presença em duas festas de anos – a da pintora Maria Helena Vieira da Silva, que planeou um dia de concertos, oficinas, visitas guiadas e uma feira do livro, e a de Fernando Pessoa, que se fica pelas visitas orientadas.

Pode sempre informar-se sobre estas e outras iniciativas englobadas na programação das Festas de Lisboa no site da EGEAC.

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