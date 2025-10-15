Lorde vai actuar no último dia do NOS Alive

A cantora neozelandesa actua a 11 de Julho no Palco NOS, na mesma data que Florence + The Machine, Pixies e Buraka Som Sistema.

Lorde é a mais recente confirmação do NOS Alive. A artista neozelandesa sobe ao Palco NOS, a 11 de Julho de 2026, último dia do festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, para apresentar o novo álbum, Virgin. Nesse mesmo dia actuam também Florence + The Machine, Pixies e Buraka Som Sistema.

Virgin, o quarto álbum de originais, lançado em Junho deste ano, marca mais uma viragem na carreira da artista. Entre dúvidas, mudança e maturidade, o novo trabalho é descrito como o mais pessoal até à data, com temas como “What Was That”, “Man of the Year” e “Hammer”. Estes e outros temas, como “Royals” ou “Solar Power” deverão integrar o alinhamento do concerto em Algés, lado a lado com canções que a tornaram uma referência da pop moderna.

O NOS Alive regressa entre 9 e 11 de Julho de 2026, com Nick Cave & The Bad Seeds confirmados para o primeiro dia.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

