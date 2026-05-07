Musa celebra dez anos com cerveja, karaoke e um touro mecânico

Uma década depois de abrir portas, a cervejaria assinala a data com um programa pouco convencional, entre música, comida e actividades para todas as idades.

Há aniversários que se celebram com um jantar sentado e um bolo, mas não podia ser assim na Musa, especialmente quando se está a celebrar uma década de existência. A marca lisboeta assinala esta data redonda a 16 de Maio, no seu bar de Marvila, com entrada livre e um alinhamento que começa às 10.00 e só termina às 03.00 da manhã. O programa inclui (muita) cerveja, karaoke, churrasco, oficinas, dança e até um touro mecânico.

Um dos destaques é o “Karaoke Mágico All-Stars”, conduzido por Mike El Nite e o vocalista dos Ganso, João Sala, e que conta com convidados como Romeu Bairos, Margarida Campelo, Alex D’Alva, Selma Uamusse, Lila Fadista (Fado Bicha), Progressivu, João Borsch, Madu, Leonor Godinho e Vasco Magalhães. A cabine de som vai acolher DJ Sets de colectivos e projectos como Cuca Monga ou Ritmos Cholulteka. Além da música, pode contar com um bar de glitter, pinturas faciais, parque infantil e um touro mecânico, que apresenta um desafio: ficar em cima do bovino sem entornar a cerveja. Há ainda oficinas como a construção colectiva de um bolo “hiperbólico”, mais DJ sets ao longo de todo o dia – das autoras dos podcasts Más Influências e Lei da Paridade, Las Hermanas Sisters projecto das radialistas Inês Henriques e Marta Rocha, Flama y Quesa ou de Peter Castro aka Dr. Love – e actividades pensadas também para os mais novos.

Na comida, recupera-se o Friendly Fire, iniciativa criada durante a pandemia que voltou a aproximar cozinheiros e projectos independentes. Nesta edição, a grelha junta nomes como Ana Leão, Bernardo Agrela ou Pedro Monteiro, ao lado de propostas como o Nepali Street Food by Bam & Ghobind, que complementa a oferta regular da casa ao longo do dia.

O aniversário serve também para lançar uma edição especial de cerveja, “10 em 10”, uma West Coast IPA com dez rótulos diferentes assinados pela Graficalismo. A par disso, há campanhas promocionais na loja online da marca, com descontos e ofertas associadas à compra de packs durante o mês de Maio.

Musa de Marvila, R. do Vale Formoso, 9 (Marvila). 16 Mai (Sáb) 10.00-03.00. Entrada Livre

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